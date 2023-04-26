傳為普亭退出國際刑事法院 南非改口稱不退了

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。（路透）

南非 總統拉瑪佛沙先前曾表示將退出國際刑事法院，但南非總統辦公室今天又改口稱執政黨內部溝通有誤，南非並未打算退出，意味著俄羅斯 總統普亭 一旦入境南非就會被拘留。

綜合法新社與路透報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）數小時前才表示，他所屬的執政黨非洲民族議會（ANC）已決定要求政府退出國際刑事法院（ICC）。

國際刑事法院3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，指控他犯下戰爭罪，強行在俄國占領的烏克蘭領土上，將兒童驅逐出境；莫斯科當局否認犯下強行驅逐兒童等戰爭罪，並稱國際刑事法院無權逮捕普亭，因為俄國不是其成員國。

由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非共組的金磚五國（BRICS）峰會，今年8月將在南非普勒托利亞（Pretoria）舉行。國際刑事法院發布的逮捕令，意味著南非當局必須在普亭一入境時就扣留他。

拉瑪佛沙辦公室深夜發布聲明指出：「總統希望澄清，南非仍然是（國際刑事法院）的簽署國。」

聲明還指出「由於執政黨非洲民族議會在媒體簡報中發表的評論有誤，特此澄清」。

非洲民族議會先前曾告訴記者，南非退出國際刑事法院的議題，已在國家執行委員會週末舉行的會議中提出。

此後，拉瑪佛沙與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行聯合記者會並接受媒體提問時，他也表示，非洲民族議會「做出明智的決定，南非應該退出國際刑事法院」。

總統辦公室聲明指出，「遺憾的是」拉瑪佛沙「向執政黨錯誤地證實了類似的立場」。

非洲民族議會今晚發布另一份聲明表示，「可能已產生一種意想不到的印象，即已做出馬上退出的明確決定。事實並非如此」。

聲明表示，非洲民族議會黨內最高決策機構「執行委員會」，已就國際刑事法院「不平等」且「經常選擇性地適用國際法」的問題進行討論。