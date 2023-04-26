我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

他獲125所大學錄取 獎學金900萬 破金氏世界紀錄

倫敦金融業重量級人士畢雪夫辭世 享壽81歲

編譯洪啟原／綜合外電
倫敦金融業重量級人物畢雪夫在本周辭世，享壽81歲，他曾率領多家英美金融機構度過全球金融危機。(路透)
倫敦金融業重量級人物畢雪夫在本周辭世，享壽81歲，他曾率領多家英美金融機構度過全球金融危機。(路透)

倫敦金融業重量級人物畢雪夫爵士（Sir Win Bischoff，見圖）在本周辭世，享壽81歲，他曾率領多家英美金融機構度過全球金融危機，也曾任花旗集團（Citigroup）和駿懋銀行集團（Lloyds）董事長。

畢雪夫的家族成員26日表示，畢雪夫本周因為自然因素辭世。畢雪夫生前是倫敦金融業最具影響力的重量級人士之一，還擔任過施羅德投資（Schroder）的執行長。

畢雪夫從小在飽受戰亂的德國長大，之後舉家遷往南非約翰尼斯堡，當時適逢南非實施種族隔離。畢雪夫赴美就讀紐約大學（NYU），並在當時的大通曼哈頓銀行展開銀行生涯。他1984年回到倫敦，獲任命為施羅德的執行長，當時年僅42歲。

畢雪夫對倫敦金融業貢獻良多，他在2009~2014年間擔任駿懋董事長，致力率領駿懋擺脫英國政府紓困案帶來的後遺症。之後畢雪夫轉任摩根大通證券英國部門的董座，任職長達七年。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中說：「畢雪夫爵士是金融業的巨人」，更是金融危機期間極為重要、沉著冷靜的領袖。

駿懋執行長則說：「畢雪夫爵士是金融服務業的楷模，也是本集團有史以來舉足輕重的一號人物。他在銀行治理和其他事業部門發揮特有的影響力，而且每一步決策考慮周到，這有助金融業朝更具韌性，永續及多元包容的方向發展。」

摩根大通 英國 南非

上一則

英國阻擋微軟併動視暴雪 遊戲業最大收購案恐破局

下一則

澤倫斯基與習近平通話 俄羅斯外交部發言人回應了

延伸閱讀

Nike把回收物料變最潮單品 洛杉磯後 倫敦、巴黎接續上架

Nike把回收物料變最潮單品 洛杉磯後 倫敦、巴黎接續上架
英國福建同鄉會長疑涉中國秘密警察站 在英耕耘多年

英國福建同鄉會長疑涉中國秘密警察站 在英耕耘多年
北上港入榜全球10大最有錢城市 身家逾百萬美元近39萬人

北上港入榜全球10大最有錢城市 身家逾百萬美元近39萬人
世界最大哈利波特影城 6月東京開幕還原霍格華茲

世界最大哈利波特影城 6月東京開幕還原霍格華茲

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院