我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

他獲125所大學錄取 獎學金900萬 破金氏世界紀錄

英國阻擋微軟併動視暴雪 遊戲業最大收購案恐破局

中央社／倫敦26日綜合外電報導
英國當局今天阻擋微軟以690億美元收購遊戲開發商動視暴雪。（美聯社）
英國當局今天阻擋微軟以690億美元收購遊戲開發商動視暴雪。（美聯社）

英國當局今天阻擋微軟以690億美元收購遊戲開發商動視暴雪，理由是為免傷害雲端遊戲業競爭。如今這樁遊戲界歷來最大交易案受到意外打擊，面臨破局危險。

法新社報導，美國科技業巨擘暨Xbox遊戲產品開發商微軟（Microsoft）去年1月向擁有「糖果傳奇」（Candy Crush）、「決勝時刻」（Call Of Duty）等熱門遊戲的美企動視暴雪（Activision Blizzard）提議收購，這將創造以營收計全球第3大遊戲公司，但也在世界各地掀起壟斷疑慮。

英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）經歷長時間調查後，今天宣布最終決定，表示之所以阻擋交易，是「出於擔憂...（這）會令正在快速成長的雲端遊戲市場未來遭到改變，變得更缺乏創新，並使得未來幾年英國遊戲玩家的選擇更少」。

路透報導，英國競爭及市場管理局還指出，微軟雖提議補救辦法，承諾會對其他主要雲端遊戲平台開放「決勝時刻」授權，但實際上仍不足以平息疑慮。

英國競爭及市場管理局說，微軟的提案存在「重大不足之處」，還得由當局採取進一步監管，而非任由市場決定。「阻擋併購，實際上是讓市場力量在不受這種監管干預之下，繼續運作及塑造雲端遊戲的發展。」

微軟透過聲明表示，仍會盡全力達成收購案，並將對今天的決定提出上訴。動視暴雪也表明，會積極與微軟合作來推翻英國當局決定。但今天美國股市盤前交易，動視暴雪股價應聲大跌超過10%。

歐洲當局將在5月22日做出相關決定。美國聯邦調查委員會（FTC）同樣正尋求封殺這起交易。

英國 微軟 雲端

上一則

德桑提斯訪南韓會總理 加強經貿合作討論北韓核議題

下一則

倫敦金融業重量級人士畢雪夫辭世 享壽81歲

延伸閱讀

訪中「幾乎不可避免」 鷹派質疑英外相高估自身影響力

訪中「幾乎不可避免」 鷹派質疑英外相高估自身影響力
微軟財報優 早盤帶動美科技股上攻 台積電ADR卻跌約1%

微軟財報優 早盤帶動美科技股上攻 台積電ADR卻跌約1%
如何抗通膨？英央行學者籲民眾「接受變窮事實」 而非要求加薪

如何抗通膨？英央行學者籲民眾「接受變窮事實」 而非要求加薪
美國女戀英國男 泰勒絲失敗 蜘蛛人情侶也有障礙？

美國女戀英國男 泰勒絲失敗 蜘蛛人情侶也有障礙？

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院