德桑提斯訪南韓會總理 加強經貿合作討論北韓核議題

德桑提斯（右）與京畿道知事金東兗（左）握手。（路透）

據信有意問鼎總統大位的美國共和黨明日之星、佛羅里達州州長德桑提斯 今天來到海外訪問行第2站南韓 ，與南韓國務總理韓惪洙會晤時，討論到貿易、加強雙邊合作及北韓核武等議題。

綜合法新社與路透報導，一般預期，德桑提斯（Ron DeSantis）將在今年稍晚宣布爭取共和黨提名角逐明年美國總統大選。他本週展開的國際訪問行程首站是日本，離開南韓後還將拜訪以色列與英國。這趟出訪普遍被視為試圖加強他在外交與安全事務上的資歷。

德桑提斯抵達南韓後，先與京畿道知事金東兗會晤，討論在包括生物科技等產業擴大經濟合作。南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）、社群媒體巨擘NAVER等企業的總部都在京畿道。

德桑提斯之後與韓惪洙會面。根據南韓國務總理辦公室發布的聲明，德桑提斯在會晤過程中，「強調」首爾與華府間「過往歷史與彼此結盟的重要性」。

聲明還說，德桑提斯承諾對南韓企業的支持，以及支持佛州 與南韓各界間的交流。他並表示，南韓是佛州經濟與創造就業的關鍵夥伴。

根據聲明，韓惪洙除了呼籲德桑提斯支持南韓企業在佛州發展，也向對方說明首爾在「推動北韓全面非核化方面的政策」。此外，兩人討論到包含東北亞區域與全球議題。

南韓總統尹錫悅正在美國進行國事訪問，並將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會。尹錫悅此趟有120多位南韓企業領袖隨行。