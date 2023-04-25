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印美空軍演習復辦劍指中國 美最強轟炸機參與

中央社／新德里25日專電
印美空軍舉行聯合演習。（法新社）
印美空軍舉行聯合演習。（法新社）

為期兩周的2023年印美Cope India空軍聯合演習昨日落幕，由於演習地點靠近印中邊界，加上演習時機正值印中邊界爭議，因此觀察人士認為，它是劍指中國，印美軍事合作正在深化。

印度國防部今天宣布， 4月10日開始的2023年Cope India空軍聯合演習已於24日圓滿落幕，參與方交換想法與經驗，並透過文化交流活動鞏固友誼。

本屆演習在印度的卡萊昆達（Kalaikunda）、巴納格爾（Panagarh）與阿格拉（Agra）等空軍基地舉行，日本空中自衛隊也以觀察員的身分參與演習；美國、印度與日本均是「四方安全對話」（Quad）的成員。

印度空軍動員了飆風（Rafale）、光輝（Tejas）、蘇愷30MKI（Su-30MKI）、美洲虎（Jaguar）戰機，以及C-17與C-130運輸機，美國空軍則出動F-15戰機、C-130、MC-130J與C-17運輸機，以及B-1B轟炸機。

號稱美國最強轟炸機的B-1B，是首次參與在印度舉行的軍事演習。

印度國防部說，Cope India空軍聯合演習展現出印美空軍強化夥伴關係的承諾，兩大民主國家也透過這次演習提升了作戰協調能力。

Cope India空軍演習始於2004年，之後在2005年、2006年、2009年、 2018年間歇舉辦，今年則是第6屆。

印度與中國的關係於2020年因邊界衝突而陷入緊張，兩國在邊界沿線部署重兵對峙。Cope India空軍演習在此時恢復，加上演習地點均在印度北部，距印中邊界僅約700公里，一般認為是劍指中國。

智庫學者普遍認為，印中關係短期內難以好轉，在中國的強勢態度以及擴張主義之下，極有可能加劇。

印度空軍近來頻繁參與雙邊和多邊軍事演習，包括一月間的首屆印日英勇衛士（Veer Guardian）演習、2月間由英國主辦的眼鏡蛇戰士（Cobra Warrior）演習以及由阿拉伯聯合大公國主辦的沙漠之旗（Desert Flag）演習。

印度 國防部 日本

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