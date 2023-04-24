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尹錫悅強調台海議題 白宮：區域緊張不應成衝突

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尹錫悅強調台海議題 白宮：區域緊張不應成衝突

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。記者張文馨／攝影

南韓總統尹錫悅赴美國事訪問，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日表示，總統拜登將與尹錫悅討論嚇阻北韓威脅、應對烏克蘭戰爭及氣候變遷；國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，拜登將表達「沒有理由將區域緊張變成衝突」的基本立場，重申美國的「一個中國」政策，不支持台灣獨立，並依據台灣關係法來協助台灣自我防禦。

尹錫悅在訪美前表示，台灣和北韓一樣是全球性議題；北京反駁稱台灣是中方內政。

繼法國總統馬克宏之後，尹錫悅的這場訪問為拜登政府任內第二場外國元首的國事訪問；尹錫悅將在26日會晤拜登，舉行雙邊會談和聯合記者會，27日赴國會演說。

柯比24日在華府外籍記者俱樂部簡報表示，北韓與中國在印太區域造成局勢緊張，勢必成為未來幾天的話題，包含台海與南海。

柯比說，拜登會清楚一貫地表達「沒有理由將區域緊張升高為衝突」的基本立場，美國的一中政策不變，不支持台灣獨立的事實不變，美國將依據台灣關係法協助台灣自我防禦的能力。

柯比表示，他認為尹錫悅和拜登對於兩岸局勢的立場一致。

蘇利文在白宮例行記者會談到北韓，蘇利文表示，兩國元首將討論強化嚇阻北韓威脅；美韓同盟依然致力於追求與北韓對話，針對長期分歧，達到和平且外交上的解決辦法，並實現朝鮮半島的非核化。

蘇利文臚列待討論議題，包含北韓、烏克蘭戰爭、網路合作、氣候變遷、投資，以及強化美韓人民的關係等。

北韓 拜登 柯比

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