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英王查理三世兩周後加冕 逾半英國人支持君主制

中央社／倫敦24日綜合外電報導
英王查爾斯三世（Charles III）將在5月6日舉行加冕典禮。(美聯社)
英王查爾斯三世（Charles III）將在5月6日舉行加冕典禮。(美聯社)

距離英王查理三世（Charles III）5月6日的加冕典禮不到2周，根據今天公布的最新民調，大多數英國人支持保留君主制，但查理三世不受年輕人歡迎。

法新社報導，根據英國廣播公司（BBC）委託「輿觀」（YouGov）進行的民調，58%受訪者支持保留君主制，26%受訪者支持民選國家元首，另有16%回答「不知道」。

但民調顯示，各世代對於君主制看法有極大差距，僅有約1/3年輕人支持君主制，38%年輕人傾向民選元首。在18至24歲受訪者中，有超過1/3表示對英國王室「不感興趣」。

王室支持者大多是高年齡層。年齡在50歲至64歲的受訪者當中，支持王室的比例有67%；65歲以上族群的支持率更高達78%。

另外，在4592名受訪者當中，有45%的人認為查理三世和英國社會大眾脫節，36%認為他理解社會大眾。

74歲的查理三世在1970年代還是王儲時，創立了「英國王子信託」（Prince's Trust）慈善機構，截至2020年已幫助百萬名11歲至30歲的年輕弱勢族群。他也畢生致力於推廣保護環境，以及遏止氣候變遷

然而，英國人正面臨一世代來最嚴重的生活成本危機，王室家族帶來的財務負擔，似乎也影響了年輕人對他們的觀感。

在一般大眾面臨財務壓力的現況下，由政府埋單的加冕典禮費用引發不少民怨。

雖然典禮花費預料活動結束後才會出爐，英國女王伊麗莎白二世在1953年的加冕典禮花費，相當於當今的2050萬英鎊（約美金2500萬元）。

英國女王 民調 氣候變遷

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