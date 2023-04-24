尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

南韓總統尹錫悅。(路透)

根據南韓 總統辦公室24日聲明，南韓總統尹錫悅在當日刊出的「華盛頓郵報」專訪中表示，自己致力於推動南韓與日本 的關係，若要日本「因百年前之事下跪道歉」，是無法接受的。此外針對韓美關係，尹錫悅說兩國結盟是歷史上最成功的一個結盟，並希望透過這次訪美讓兩國人民理解結盟背後的歷史意義。

韓聯社報導，尹錫悅說的「百年前之事」是指日本在1910年至1945年殖民韓國期間，所犯下的一系列暴行，包括強迫韓國婦女擔任慰安婦等。尹錫悅在專訪中表示，無法接受拿百年前之事要日本下跪道歉，並說自己將盡力說服國民支持他的看法。尹錫悅還說，南韓的安全問題迫在眉睫、與日本政府的合作刻不容緩。

根據韓聯社，尹錫悅自上任以來積極修復與日本的關係，包括由南韓政府自行提供慰安婦補償金，而非向日本求償。該政策引來南韓民眾強烈反彈，據韓聯社，「仇日情結」仍然深深影響著許多南韓人民。

南韓總統辦公室在一則聲明中表示，尹錫悅有關日本的發言，意指衝突的態度對於發展日韓關係並無幫助。聲明表示：「日韓關係必須正常化且刻不容緩。放眼歐洲，昔日的對手國如今攜手打造未來；增進日韓關係將是兩國未來應該採取的道路」。

此外，南韓總統辦公室還引述了一段未見報的尹錫悅發言，表示「在兩個共享許多價值的國家之間，過去歷史及當前的議題應能透過對話解決」。

針對俄烏戰爭，尹錫悅先前表示微調對烏克蘭 馳援，只提供非軍事性協助，但上周路透專訪中，尹錫悅表示若烏克蘭人民遭受大規模攻擊，那麼要將馳援侷限在人道及經濟救援上，將十分困難。俄羅斯事後警告，若南韓提供烏克蘭軍事武器，將意味著南韓「在一定程度上參與了這場衝突」。

尹錫悅在華盛頓郵報專訪中表示，由於烏克蘭正面臨非法入侵，所以提供各種層面的支援是理所當然且適當的；但馳援的內容及方式則必須考慮南韓與戰爭國家的諸多直接與間接關係。

華盛頓郵報專訪刊出正值尹錫悅啟程訪美、展開6天國是訪問之際。尹錫悅表示韓美結盟是基於擁護相同價值所建立、史上「最成功」的聯盟，並指出這次訪美之旅最重要的，是有機會讓兩國人民了解結盟的歷史意義及成就。