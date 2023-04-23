全球去年軍事支出大增 西歐+中歐已超越冷戰最後1年

一份年度報告發現「西歐和中歐國家的國防支出總額已超過冷戰的最後一年」，而去年全球軍事支出也創下2.24兆美元的歷史新高。(Getty Images)

一份年度報告發現「西歐和中歐國家的國防支出總額已超過冷戰的最後一年」，而去年全球軍事支出也創下2.24兆美元的歷史新高。

衛報報導，「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Sipri）的數據顯示烏克蘭 戰爭的爆發引發歐洲30年來軍費支出的最大增長，該智庫的報告稱「中歐和西歐國家的軍費支出在2022年達到3450億美元，按實際價值計算超過1989年、即冷戰最後一年，同時國防支出比10年前高出30%」。

以德國 為例，總理蕭茲（Olaf Scholz）去年迎來自第二次世界大戰以來最大規模的重整軍備，德國去年的軍事預算位居世界第7，僅次於美國、中國、俄羅斯 、印度、沙烏地阿拉伯和英國，且計劃進一步大幅增加。法國、南韓和日本則佔據世界前10大國防支出國的另外3個位置。

英國在中歐和西歐國家中的軍費支出最高、達685億美元，其中估計有25億美元是對烏克蘭的財政援助。此外，包括俄羅斯和烏克蘭在內的整個歐洲支出同比增長13%，Sipri的報告稱這是「後冷戰時代歐洲總支出年度增幅最大的一次」。

俄羅斯的軍費支出估計增長9.2%、達到約864億美元。烏克蘭方面則增長640%、成為世界第11大國防開支國，其他支出同比增幅最大的國家是增長36%的芬蘭，立陶宛、瑞典和波蘭則分別為27%、12%和11%。

Sipri的軍費支出和武器生產項目高級研究員德希爾瓦（Diego Lopes da Silva）指出「2022年很可能只是大規模重新武裝的開始，入侵烏克蘭對中歐和西歐國家的軍費支出決策產生直接影響，其中包括多個政府增加支出的計劃，因此可以合理預期未來幾年中歐和西歐國家的軍費支出將繼續增長」。