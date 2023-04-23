盧沙野質疑前蘇聯國家主權 歐盟外交首長：無法接受

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，中國駐法大使盧沙野的言論「令人無法接受」。(歐新社)

中國駐法國大使盧沙野 質疑烏克蘭 等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天表示，盧沙野的言論「令人無法接受」。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）同時表示，他希望盧沙野的相關言論並不反映中國政府立場。

他推文說：「中國駐法國大使的言論令人無法接受。」

「歐洲聯盟只能假定這些宣告不代表中國的官方政策。」

波瑞爾的推文是這位中國使節21日在法國電視台發表的相關言論引發歐洲不滿最新的跡象。

盧沙野當天接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

烏克蘭和歐盟成員的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞這些已經獨立的其他前蘇聯加盟共和國紛紛對盧沙野上述言論予以譴責。

法國外交部對盧沙野的言論表達「驚愕」，並且強調北京 必須澄清這是否反映中國政府立場。

中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。巴黎和華府都呼籲北京扮演更積極角色，推動莫斯科走向和平。