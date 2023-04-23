罷工後談判成功 德國250萬國營事業員工加薪5.5%

兩名乘客在看德國鐵路因罷工而停駛的公告。(Getty Images)

經過昨天深夜的談判後，德國 國營事業員工爭取到5.5%的加薪，以幫助抵消通貨膨脹 ，這次談判成功降低了進一步罷工 的可能性。

內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中說，僱主和工會已經達成「良好和公平的工資協議」。

這項協議是在幾周的僵局以及郵政、交通和醫療機構員工反覆罷工後才達成，他們要求獲得更多薪資以因應不斷上漲的生活成本。

根據這項協議，約250萬國營事業員工的工資從2024年3月起將增加5.5%，或月薪至少增加340歐元（約373美元）。

從2023年6月起，政府還將分期支付3000歐元（約3293美元）的免稅通貨膨脹補償金。

德國服務業工會（Verdi）負責人魏納卡（Frank Werneke）說：「我們決定接受這項妥協，我們已經達到容忍的極限。」

德國服務業工會曾要求每月薪資增加10.5%，或每月至少增加500歐元（約549美元）。

德國服務業工會是3月底全國性罷工的主要力量之一，那次罷工癱瘓了德國的運輸部門。

德國3月的通貨膨脹率為7.4%，儘管已經從去年10月8.8%的高峰下滑，但仍處於高檔。

其他行業的談判仍在進行，例如鐵路運輸，工人在21日進行半天的罷工。