我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

前國安顧問、對中鷹派人士波頓4月底訪台

罷工後談判成功 德國250萬國營事業員工加薪5.5%

中央社柏林23日綜合外電報導
兩名乘客在看德國鐵路因罷工而停駛的公告。(Getty Images)
兩名乘客在看德國鐵路因罷工而停駛的公告。(Getty Images)

經過昨天深夜的談判後，德國國營事業員工爭取到5.5%的加薪，以幫助抵消通貨膨脹，這次談判成功降低了進一步罷工的可能性。

內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中說，僱主和工會已經達成「良好和公平的工資協議」。

這項協議是在幾周的僵局以及郵政、交通和醫療機構員工反覆罷工後才達成，他們要求獲得更多薪資以因應不斷上漲的生活成本。

根據這項協議，約250萬國營事業員工的工資從2024年3月起將增加5.5%，或月薪至少增加340歐元（約373美元）。

從2023年6月起，政府還將分期支付3000歐元（約3293美元）的免稅通貨膨脹補償金。

德國服務業工會（Verdi）負責人魏納卡（Frank Werneke）說：「我們決定接受這項妥協，我們已經達到容忍的極限。」

德國服務業工會曾要求每月薪資增加10.5%，或每月至少增加500歐元（約549美元）。

德國服務業工會是3月底全國性罷工的主要力量之一，那次罷工癱瘓了德國的運輸部門。

德國3月的通貨膨脹率為7.4%，儘管已經從去年10月8.8%的高峰下滑，但仍處於高檔。

其他行業的談判仍在進行，例如鐵路運輸，工人在21日進行半天的罷工。

德國 罷工 通貨膨脹

上一則

克宮發言人之子自稱為俄傭兵效力 投入烏克蘭戰鬥

延伸閱讀

報復措施來了 俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官

報復措施來了 俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官
罷工衝擊取消700航班 德3大機場幾乎空無一人

罷工衝擊取消700航班 德3大機場幾乎空無一人
洛學區批准加薪 最低時薪22.52元

洛學區批准加薪 最低時薪22.52元
洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元

洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
德國外交部長貝爾伯克。(路透)

對內壓迫「超乎震驚」 德外長：將中國定位為體制對手

2023-04-19 19:40

超人氣

更多 >
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老