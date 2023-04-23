3台人赴澳洲打工殞命 警方：維州11年來最嚴重車禍

澳洲 維多利亞州20日下午發生5死車禍 ，包含3名打工度假的台灣人，其中一名25歲死者的母親昨天抵達墨爾本時淚訴兒子2月才剛到澳洲。警方則稱這是維州2012年以來的最嚴重車禍。

這起車禍地點位在維多利亞州斯特拉斯莫頓（Strathmerton）的墨雷谷公路（Murray Valley Highway）與拉布安路（Labuan Road）交叉口。

當時62歲的馬基（Debbie Markey）駕駛一輛日產（Nissan）Navara皮卡車，載著在一座屠宰場工作的4名打工度假客結束工作返家，卻在此地遭一輛白色賓士車攔腰撞上，導致皮卡車接著被一輛聯結車撞擊，車上5人連同一隻狗當場死亡。

4名外籍死者年紀介於23至30歲，共1男3女，其中有1名香港 人、3名台灣人。

澳洲媒體7News報導，一名死者的母親昨天從台灣飛抵墨爾本（Melbourne），為兒子的死尋求答案。她說：「（我兒子）只有25歲，2月才剛到澳洲。」

「家人和父母無法想像悲劇發生的那一刻有多痛苦。」

維多利亞州警局助理局長維爾（Glenn Weir）表示，據了解，4名打工度假客都替馬基處理農事。罹難者遺體現在都得進行DNA鑑定，以正式確定身分，這項程序可能耗時數週。

肇事的賓士車駕駛瓊尼迪斯（Christopher Joannides）現年29歲，已因這起車禍被控5項危險駕駛致死罪名，他與同車的20歲女乘客皆因輕傷送醫，55歲聯結車司機並未受傷。

瓊尼迪斯21日在薛巴頓地方法院（Shepparton Magistrates' Court）出庭應訊，隨後獲准交保。據稱車禍當下瓊尼迪斯體內被驗出大麻反應，且車禍前已曾超速，但根據香港「南華早報」，瓊尼迪斯第2次檢測反應為陰性。

法院認定瓊尼迪斯並無前科，警方並無令人信服的理由說明為何不應讓他交保。瓊尼迪斯在交保期間必須住在墨爾本東方的自宅，且不得開車與離開維多利亞州。

維爾表示，這是維多利亞州11年來最嚴重的道路事故，聯結車拍攝的視角「極其可怕」，且車禍嚴重到警方得叫來災難罹難者鑑定專家和搜救團隊，來調查究竟有多少人捲入車禍。

維爾還說，「自2012年以來，我們不曾有過車禍一次死了5個人」，今年當地車禍死亡人數顯著高於去年，這種趨勢令他們擔憂。

維爾也提到，聯結車駕駛「徹底崩潰」，同時確認沒有跡象顯示他超速。

維爾說，「他正常駕駛…但一瞬間，他的人生也變調了」，「從他的角度所見，我只能想像到恐懼…他什麼都沒辦法做（來阻止事故發生）」。

影片來源：YouTube 7NEWS Australia