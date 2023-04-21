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歐洲議會最大黨黨魁：中若侵台 歐盟將大規模制裁

中央社／即時報導
歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（中）表示，若中國侵台，歐洲必須對中國實施大規模制裁。（歐新社）
歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（中）表示，若中國侵台，歐洲必須對中國實施大規模制裁。（歐新社）

台海局勢近來成為歐洲政壇焦點，歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（Manfred Weber）表示，若中國侵台，歐洲必須對中國實施大規模制裁，儘早讓中方明白這點可阻止台海爆發衝突。

韋柏接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時，首先批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指歐洲不該在台灣議題成為美國追隨者的發言對歐洲團結是「災難」；他說正因柏林和巴黎不可靠，愈來愈多中、東歐國家投向美國的懷抱。

韋柏認為，唯有先與美國協調，歐盟的中國政策才可能成功，在政治和軍事上，歐盟光靠自己無法與中國一較長短，幸好華府已經定義紅線。

韋柏還說，俄羅斯和中國的領導人只聽得懂強勢的語言，「如果中國入侵台灣，歐盟必須準備好對中國實施大規模制裁」，儘早讓中方明白這點是阻止台海爆發衝突的最好方法。

不過，歐洲經濟相當依賴中國，對中國制裁自身也得付出代價，韋柏說，過去有人宣稱歐洲對俄羅斯能源過度依賴，因此不能對俄強硬，這樣的說法當時就是錯的，對中國也不該一概而論。

此外，韋柏指出，北京正打算冷卻對歐關係，歐洲的未來因此不能光靠中國市場，應將注意力從中國這塊大磁鐵移到巴西、印度、東南亞、澳洲，與民主國家建立自由貿易區。

出身德國基督教社會黨（CSU）的韋柏向來關注台灣處境，曾說台灣一如當年的西柏林，在緊鄰的體制對手壓力下求生存，主張與台灣加強對話。

歐洲議會18日討論對中關係時，韋柏批評馬克宏說台灣不關歐洲人的事是「天真」，事實上台灣攸關歐盟的經濟利益和價值。

他還批評中國在台灣周邊發動軍演，強調「不是北京決定台灣的未來，台灣人才能決定自己的未來」。

歐盟 北京 馬克宏

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