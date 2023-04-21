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提供機會讓親人相聚 武裝團體同意開齋節停火72小時

中央社／蘇丹喀土穆21日綜合外電報導
一名穆斯林女孩坐在信徒中間，參加開齋節禱告。（路透）
一名穆斯林女孩坐在信徒中間，參加開齋節禱告。（路透）

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）已同意基於人道考量，配合穆斯林開齋節假期，自當地時間今天上午6時起停火72小時。

路透報導，蘇丹首都喀土穆今天稍早遭到砲轟，政府軍未立即置評，總司令柏罕（General Abdel Fattah al-Burhan）在軍方臉書（Facebook）發布的預錄講話中並未提到停火一事。

「快速支援部隊」在聲明中說：「開齋節期間停火…為平民開啟人道走廊，提供機會讓親人相聚。」

蘇丹自從2021年10月發生軍事政變後，國家就一直由軍人統治。在軍事統治中的兩名盟友柏罕和達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti），如今反目成仇，至少已有350人在兩人的權力鬥爭中喪生。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天敦促雙方停火3天，讓受困衝突地區的平民撤退至安全地帶，並尋求醫療救助、食物和其他物資。

「快速支援部隊」和蘇丹政府軍15日爆發衝突，導致蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）倒台4年、軍事政變發生2年後，國際協力的蘇丹民主轉型計畫夭折。

這場衝突令蘇丹邁向民主的希望破滅，甚至有導致鄰國捲入的風險，同時可能落入俄羅斯和美國之間的地域競爭之中。

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