我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外洩文件稱 中國正在打造劫持敵方衛星的網路武器

曼哈頓華埠拘留所拆舊建新 社區人士：維權不會停止

與好萊塢較勁 俄首部太空拍攝電影「挑戰」上映

中央社／莫斯科20日綜合外電報導
全球第一部在太空拍攝的劇情片今天在俄羅斯電影院首映。（Getty Images）
全球第一部在太空拍攝的劇情片今天在俄羅斯電影院首映。（Getty Images）

第一部在太空拍攝的劇情片「挑戰」（The Challenge）今天在俄羅斯電影院首映。在因為烏克蘭問題與西方對峙之際，莫斯科很高興能搶先好萊塢推出在太空拍攝的電影。

「挑戰」是有關一名外科醫師被派往國際太空站（ISS）拯救受傷太空人的故事。

俄羅斯在2021年10月派遣一名女演員和一名電影導演，前往國際太空站進行為期12天的拍攝。

「不可能的任務」（Mission Impossible）男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、美國國家航空暨太空總署（NASA）和馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）在2020年共同宣布將在國際太空站拍攝新電影。不過，俄羅斯的「挑戰」搶先好萊塢推出。

在「挑戰」這部片中，外科醫師由38歲俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）飾演，她被派往國際太空站拯救一名在太空漫步中受傷的太空人。

39歲的導演克里姆斯彭科（Klim Shipenko）負責攝影、燈光和音效，他帶回30個小時的影像，其中50分鐘用在電影的定剪。

兩人上太空之前曾接受4個月訓練，之後在1名真正太空人的陪伴下，搭乘聯合號太空船（Soyuz）前往國際太空站。

「挑戰」由俄國聯邦太空總署（Roscosmos）、國家電視台第一頻道（Channel One Russia）共同製作。第一頻道負責人恩斯特（Konstantin Ernst）很高興能領先好萊塢。

太空人 電影院 俄羅斯

上一則

日本自衛隊墜機事故 中將師團長確定罹難

下一則

尹錫悅提台海遭批評 韓外交部：盼中方謹言慎行

延伸閱讀

她專門幫好萊塢大明星遛狗 1次賺20元、低調是鐵律

她專門幫好萊塢大明星遛狗 1次賺20元、低調是鐵律
每天60隻狗搶用公園…好萊塢遛狗人「最大挑戰」是同行

每天60隻狗搶用公園…好萊塢遛狗人「最大挑戰」是同行
周末好去處／「目的地宇宙」展覽 沉浸式太空體驗

周末好去處／「目的地宇宙」展覽 沉浸式太空體驗
共同社：G7考慮對俄羅斯實施幾乎全面性出口禁令

共同社：G7考慮對俄羅斯實施幾乎全面性出口禁令

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國
網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案