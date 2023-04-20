英國福建同鄉會長疑涉中國秘密警察站 在英耕耘多年

林瑞友（右）與前英相強生（Boris Johnson）合影。（取自臉書）

英國 福建同鄉聯誼總會會長、大型外送點餐平台「通吃網」創辦人林瑞友疑涉入中國在倫敦的秘密警察 站，並在中共統戰工作扮演要角。英媒揭露，林瑞友經營英國政治網絡多年，尤其著力目前執政的保守黨。

人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月首次發布報告，揭露中國在海外設立的「秘密警察站」。隨著調查持續進行，遭揭露的秘密警察站數量也越來越多，從去年9月發布的54個增加至12月公布的102個，遍及53個國家。

根據報告，這些警察站由中國地方層級的公安局在各國設立，其中位於英國的有3個，包括2個在倫敦、1個在蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow）。

除了提供海外中國人更新駕照等行政服務，還有「服務僑胞」，據調查，警察站還發揮威嚇脅迫、騷擾、監控、非法逮捕與遣返中國公民的功能，且部分國家政府不僅允許、縱容中方從事相關活動，甚至是秘密警察站成立的推手。

隨著「保護衛士」去年陸續發布相關報告，林瑞友與秘密警察站的關係也引起注意。

林瑞友在大倫敦地區設立的「通吃網」（All Eat App）辦公室被發現與中國秘密警察站所在地址吻合。倫敦都會區警察局與英國內政部曾就此進行調查。

根據公開資訊，秘密警察站由福州市公安局設立。福州市公安局去年1月率全中國之先宣布正式開通「天涯若比鄰 海外110」報警服務台，目標包括推動公安機關「國際化」，林瑞友隨後在社群媒體 推廣相關訊息。

親保守黨的英國大報「泰晤士報」（The Times）18日刊登調查報導，指出林瑞友不僅是英國福建同鄉聯誼總會會長，參與英國境內數個中共統戰組織，並數次在返中期間出席政治性質會議與中共中央統一戰線工作部相關活動，例如中國人民政治協商會議福建省委員會會議。

同時，林瑞友曾是倫敦金融城和西敏市華人保守黨副主席，曾與保守黨籍前首相強生（Boris Johnson）和梅伊（Theresa May）出席同場活動，甚至同桌吃飯。不過，根據報導，林瑞友至少從去年就開始較積極接觸最大在野黨工黨。

「泰晤士報」指出，10多年來，林瑞友在英國的福建社群組織扮演要角，這讓他有機會廣泛接觸中、英雙方官員。

2019年，林瑞友以倫敦金融城和西敏市華人保守黨副主席身分，參與舉辦年度募款晚會，出席貴賓包括中國駐英大使、英國高階政治人物，門票價格高達一人500英鎊（約622美元）。此外，作為在英傑出華人政商代表，林瑞友曾受邀出席英國保守黨政府舉辦的年度首相午宴。

去年因為「保護衛士」發布的報告而遭懷疑與中國秘密警察站有關後，林瑞友數度公開否認相關指控。

他自稱對政治沒興趣，在中、英出席各項活動的主要目的是接觸潛在投資者與合作對象。他去年辭去華人保守黨副主席一職，原因據稱是「通吃網的業務太繁忙」。

林瑞友堅稱與「通吃網」同地點的所謂秘密警察站只是平凡的僑民服務站，「既不秘密，也與警察業務無關」。

他並強調，是以在英福建相關社群領導人的身分，自願允許「服務站」使用「通吃網」辦公室所在地，無涉個人利益，且他在中國未擔任公職，與中國政府沒有密切聯繫，也沒有為中國警方或中共統戰部工作。

根據林瑞友歷來的說法，他2000年來到英國，起初在倫敦中國城的餐館洗盤子謀生，接著自學廚藝並在2003年開了第一家餐館。他的事業版圖逐步擴大，還做起進口葡萄酒的生意；2017年，他創辦餐飲外送平台「通吃網」，標榜「零手續費」。

中國秘密警察站議題去年獲各國媒體關注後，中文網路上突然湧現大量為林瑞友「平反」的資訊，來源包括臨時建立的社群媒體帳號。

部分中國網民稱對林瑞友的指控是基於「種族歧視」、「意圖抹黑中國」，甚至臆測背後有商業鬥爭陰謀，因「通吃網」不收手續費，業務卻蒸蒸日上，讓其他同行備感競爭壓力。

「泰晤士報」報導，根據3月發布的公司最新財務資料，「通吃網」有高達60萬英鎊（約74.6萬美元）的負債，超過公司的資產額。

英國內政部一名發言人表示，英國政府十分重視關於中國秘密警察站的指控，有決心應對相關挑戰。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點