我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

達賴喇嘛「吸舌頭」爭議 男童受訪說會面愉快

中央社／台北20日電
達賴喇嘛近期因為吸舌頭事件引起爭議並表示道歉。(影片截圖)
達賴喇嘛近期因為吸舌頭事件引起爭議並表示道歉。(影片截圖)

達賴喇嘛2月在公開活動與一名男童互動引發爭議，這名男童在西藏之聲（voice of Tibet）事後受訪影片中表示，能與尊者會面真是太好了，這是一段很好的經驗。

達賴喇嘛2月公開活動影片為在印度北部拍攝，日前忽然於網路掀起熱烈討論。

影片中可見，男童先向達賴喇嘛問「可以擁抱你嗎」，獲得允許後，上前給了達賴喇嘛一個擁抱，達賴喇嘛親了男童一下，接著伸出舌頭，說可吸舌頭（suck my tongue）。

這段影片引起許多負面評論，直指作為不妥當，達賴喇嘛後來在推特推文指出，「尊者希望就他所講的話可能造成的傷害，向男童和家人、以及他在全世界的友人們道歉」。

西藏之聲14日發布當天男童會見達賴喇嘛後受訪影片，男童表示，可以遇到一個具有如此高度正能量的人是很棒的經驗，這是個很美好的經歷。男童母親笑答，可以獲得達賴喇嘛的祝福相當幸運。

達賴喇嘛「吸舌頭」爭議被視作中共操弄認知戰，相關討論一度在中國微博登上熱搜榜，前環球時報總編輯胡錫進也連續發文痛批。有意見認為，這些動作為中共試圖醜化達賴喇嘛形象。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參20日告訴中央社記者，這是一個公開活動，由印度慈善機構舉辦，尊者對於民眾向來親和，會有較親切互動；這件事情發生在2月，卻在1個月多後忽然成為攻擊標的，沒有證據顯示開頭是否為中共操作，不過實在很難不聯想。

格桑堅參說，尊者對於弱勢特別關心，在全球各地持續推動慈悲、和平、愛，中共一直沒有辦法找到可以詆毀尊者的弱點，過往達賴喇嘛的名字在中國是個禁忌，現在卻在微博、微信都可看到，中共惡意操作痕跡很深，以「人設崩壞」大做文章、攻擊尊者。

藏人行政中央司政邊巴次仁13日在印度新德里對媒體表示，事件顯然是有「親中勢力」操弄，意圖誤導閱聽大眾，破壞精神領袖的形象，外界對此事的聯想令藏人情感受創。

邊巴次仁說，達賴喇嘛喜歡跟人開玩笑，過去也常跟人擁抱、互碰額頭、鼻頭，這些都是達賴喇嘛與人互動的方式，「吸舌頭」玩笑話也只是想逗在場人士而已。

達賴喇嘛 中共 印度

上一則

歐盟碳關稅2026年開徵 美中、開發中國家憂心貿易障礙

延伸閱讀

蘋果庫克會見印度總理莫迪 致力分散供應鏈

蘋果庫克會見印度總理莫迪 致力分散供應鏈
延遲8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭「消息壓制」？

延遲8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭「消息壓制」？
德外長稱她「警告過」中國勿進犯台海 胡錫進：吹牛

德外長稱她「警告過」中國勿進犯台海 胡錫進：吹牛
達賴喇嘛吸舌頭爭議 胡錫進：與藏族吐舌習俗截然不同

達賴喇嘛吸舌頭爭議 胡錫進：與藏族吐舌習俗截然不同

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲
市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元