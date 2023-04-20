巴西總統魯拉將參加國際論壇 嘗試緩解與美關係

巴西總統魯拉最近親近中俄的發言引起歐美反彈。(Getty Images)

巴西 總統魯拉將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲的言論在國際上引起負評後，魯拉將於20日舉行的主要經濟體論壇視訊會議上與美國總統拜登見面，嘗試緩解與美國的緊張關係。

巴西媒體報導，主要經濟體論壇（MEF）由美國、英國、中國、俄羅斯 等26個大經濟體組成，拜登（Joe Biden）在魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周訪問中國和阿拉伯聯合大公國前已邀請他參加，魯拉也將出席。

巴西政府消息人士表示，預期魯拉也會接受日本首相岸田文雄的邀請參加將於5月19日至21日在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，並出席5月6日在倫敦西敏寺舉行的英國國王查爾斯三世加冕典禮。

這些消息人士評估，參與這些國際活動是魯拉嘗試緩解與美國和歐洲關係危機的機會，可重申巴西對東方西方等距的平衡外交立場。

魯拉在訪問中國和阿拉伯聯合大公國期間的發言令巴西陷入窘境。魯拉先是批評美元在國際貿易中的霸權，然後將俄烏戰爭持續的責任歸咎於美國和歐洲。

魯拉還說，美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，這樣才能說服俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），因為全世界都想要和平，只有俄羅斯和烏克蘭兩國想要戰爭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）17日訪問巴西後表示，俄羅斯和巴西對俄烏衝突的看法和立場相似，這番話加劇巴西與歐美國家的緊張關係。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）公開表示，巴西「鸚鵡學舌」莫斯科的立場。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）回應，「不同意華府的指控」，還說巴西簽署譴責俄羅斯入侵烏克蘭領土的聯合國決議。巴西前外交部長、魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）則說，「美國政府反應過度」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）18日表示，巴西政府說美國和歐洲鼓勵俄烏衝突繼續是謬論，但她對美巴關係仍充滿信心。

巴西外交政策分析家和外交官認為，政府在衝突中保持中立並努力促進和平的戰略是正確的，並遵循巴西重視多邊主義的傳統。巴西尋求大國之間的平衡，一方面美國和歐盟支持烏克蘭，而俄羅斯則與中國保持良好關係。

外交部消息人士指出，巴西是中等強國，沒有特別突出的軍事或經濟實力，因此需要一個盡可能多極化的世界，為尋求平衡外交，必須有多個權力中心共存，避免單極霸權。

巴西前駐美大使巴波薩（Rubens Barbosa）則批評魯拉最近發言的語氣嚴重缺乏彈性，不像外交言詞，更像對外宣戰。巴波薩建議魯拉將精力集中在巴西更具領導潛力的問題上，例如環境和糧食安全議題，而非本末倒置，將如此多的精力投入到一個距離巴西遙遠的複雜問題上。