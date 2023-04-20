我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府突許可拆除華埠監獄 馬泰批：無視社區呼聲

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

巴西總統魯拉將參加國際論壇 嘗試緩解與美關係

中央社／聖保羅19日專電
巴西總統魯拉最近親近中俄的發言引起歐美反彈。(Getty Images)
巴西總統魯拉最近親近中俄的發言引起歐美反彈。(Getty Images)

巴西總統魯拉將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲的言論在國際上引起負評後，魯拉將於20日舉行的主要經濟體論壇視訊會議上與美國總統拜登見面，嘗試緩解與美國的緊張關係。

巴西媒體報導，主要經濟體論壇（MEF）由美國、英國、中國、俄羅斯等26個大經濟體組成，拜登（Joe Biden）在魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周訪問中國和阿拉伯聯合大公國前已邀請他參加，魯拉也將出席。

巴西政府消息人士表示，預期魯拉也會接受日本首相岸田文雄的邀請參加將於5月19日至21日在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，並出席5月6日在倫敦西敏寺舉行的英國國王查爾斯三世加冕典禮。

這些消息人士評估，參與這些國際活動是魯拉嘗試緩解與美國和歐洲關係危機的機會，可重申巴西對東方西方等距的平衡外交立場。

魯拉在訪問中國和阿拉伯聯合大公國期間的發言令巴西陷入窘境。魯拉先是批評美元在國際貿易中的霸權，然後將俄烏戰爭持續的責任歸咎於美國和歐洲。

魯拉還說，美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，這樣才能說服俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），因為全世界都想要和平，只有俄羅斯和烏克蘭兩國想要戰爭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）17日訪問巴西後表示，俄羅斯和巴西對俄烏衝突的看法和立場相似，這番話加劇巴西與歐美國家的緊張關係。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）公開表示，巴西「鸚鵡學舌」莫斯科的立場。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）回應，「不同意華府的指控」，還說巴西簽署譴責俄羅斯入侵烏克蘭領土的聯合國決議。巴西前外交部長、魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）則說，「美國政府反應過度」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）18日表示，巴西政府說美國和歐洲鼓勵俄烏衝突繼續是謬論，但她對美巴關係仍充滿信心。

巴西外交政策分析家和外交官認為，政府在衝突中保持中立並努力促進和平的戰略是正確的，並遵循巴西重視多邊主義的傳統。巴西尋求大國之間的平衡，一方面美國和歐盟支持烏克蘭，而俄羅斯則與中國保持良好關係。

外交部消息人士指出，巴西是中等強國，沒有特別突出的軍事或經濟實力，因此需要一個盡可能多極化的世界，為尋求平衡外交，必須有多個權力中心共存，避免單極霸權。

巴西前駐美大使巴波薩（Rubens Barbosa）則批評魯拉最近發言的語氣嚴重缺乏彈性，不像外交言詞，更像對外宣戰。巴波薩建議魯拉將精力集中在巴西更具領導潛力的問題上，例如環境和糧食安全議題，而非本末倒置，將如此多的精力投入到一個距離巴西遙遠的複雜問題上。

巴西 俄羅斯 烏克蘭

上一則

葉門爆發「大規模踩踏事件」 78人喪命超過百人受傷

延伸閱讀

魯拉訪中稱常看中國足球 網嘲：不聊這個我們還是朋友

魯拉訪中稱常看中國足球 網嘲：不聊這個我們還是朋友
會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」

會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」
與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作

與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作
金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
巴西總統魯拉（右）13日下午前往華為上海研究所參觀 。（路透）

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

2023-04-13 17:55

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了