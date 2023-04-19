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對內壓迫「超乎震驚」 德外長訪中印象：是體制對手

對內壓迫「超乎震驚」 德外長：將中國定位為體制對手

中央社／柏林19日電
德國外交部長貝爾伯克。(路透)
德國外交部長貝爾伯克。(路透)

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）回顧剛結束的中國行表示，中國對內壓迫的程度增加，部分「超乎震驚」，她此行的印象是中國愈來愈成為歐洲的體制對手。

上周首次訪問中國的貝爾伯克在北京記者會上針對台海局勢、新疆人權、中國崛起為大國的途徑等問題與中國外長秦剛針鋒相對，在德中關係史上史無前例，反映西方與中國日益緊繃的關係。

貝爾伯克今天在國會回顧這次中國行表示，德國將中國定位為夥伴、競爭者和體制對手，「可惜此行的印象是體制對手的部分有增無減」。

貝爾伯克直言，中國不僅對外更強硬和具攻擊性，對內壓迫程度更勝以往，部分「超乎震驚」，不過她沒有透露細節。

中國是德國最大的貿易夥伴，她說，兩國應盡可能合作，不過德國得告別天真的想法，不能再犯過去與俄羅斯來往的錯誤，以為貿易會帶來民主化。

貝爾伯克並引述歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）3月底對中政策演講的說法，強調德國無意與中國脫鉤，不過有必要強化自身的經濟安全，推動「去風險化」（De-Risking）。

中國環台軍演加劇台海緊張局勢，針對在野黨議員詢問如何支持台灣時，貝爾伯克表示最好的方法是公開對台海穩定表達憂心。

貝爾伯克說，確保台海和平穩定、維護基於規則的國際秩序是德國的目標，台海現狀不應單方面改變、更不能使用武力。

她指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國期間，一艘法國軍艦也穿越台灣海峽，顯示歐洲各國對台海自由航行同等重視。

德國 北京 馬克宏

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