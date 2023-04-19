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彭博：義大利尋求台灣晶片幫助 有意退出中國一帶一路

中央社／羅馬20日電
彭博引述知情人士指出，來自羅馬的義大利工業部官員最近在台北舉行的會議上，談論關於加強半導體生產和出口合作的計畫。(路透)
彭博引述知情人士指出，來自羅馬的義大利工業部官員最近在台北舉行的會議上，談論關於加強半導體生產和出口合作的計畫。(路透)

彭博引述知情人士報導，義大利官員在與台灣當局私下談話時暗示，在他們尋求從台灣獲得半導體方面的幫助之際，可能願意退出與中國的爭議性一帶一路倡議。

彭博（Bloomberg News）報導，多位不具名知情人士指出，來自羅馬的義大利工業部官員最近在台北舉行的會議上，談論關於加強半導體生產和出口合作的計畫。

據報導，這些義大利官員告訴台灣官員，義大利可能放棄參與中國的一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative）。

這些消息人士指稱，此事必須由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）作出定奪，她還沒有作出最後決定。

歐洲聯盟（EU）當局最近才就歐盟晶片法案內容達成協商共識，預期投入430億歐元打造在地晶片供應鏈。而義大利是七大工業國集團（G7）中唯一參與一帶一路倡議的國家。

2019年初，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中方簽署了一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），除非義大利退出，否則這份協議的效期將在2024年自動延續。

對於上述報導，義大利工業部發言人不予置評。

義大利 一帶一路 晶片

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