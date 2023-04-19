歐洲議會批准「碳關稅」立法 2026年開徵 美國關切

歐洲將對進口品開徵碳關稅，引起華府和北京的關切，圖為大陸貨櫃輪「新連雲港」在德國漢堡港卸貨。（Getty Images）

歐洲議會18日批准針對進口產品徵收碳稅的立法，將於2026年引進碳邊境 調整機制（CBAM），對進口鋼鐵、水泥等產品課徵碳稅。碳稅的課徵標準，將基於生產該產品過程中所排放的溫室氣體；這也是全球貿易法規第一次納入氣候規則。

●付過碳費的產品可抵減稅額

歐洲議會表決批准後，結束了近兩年的碳關稅 談判。新稅制的目的在推動全球各經濟體為二氧化碳排放定價，同時保護歐盟 製造商，減輕溫室氣體排放監管不力國家產品對歐盟產品造成的影響。已經在歐盟以外國家支付過碳費的產品，抵達邊境輸入之時，則可以根據這項立法，抵減稅額。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興表示，歐洲議會通過CBAM立法，代表這件事準備正式上路，受影響的產品包括鋼鐵、水泥、鋁製品、肥料、電力、有機化學品、氫氣、氨氣和塑膠，其中又以鋼鐵業所受衝擊最大。

●招致中國和開發中國家批評

然而，歐盟制定的碳關稅新規也引發美國關切，擔心新制程序繁瑣，對出口產品到歐洲的美商形成貿易障礙。歐盟對進口品開徵碳關稅，也招致中國和一些開發中國家的批評，這些國家製造商的二氧化碳排放量往往高於歐洲的競爭對手，更依賴燃煤提供的電力。

根據新規，輸入產品到歐盟的業者，自2026年開始需要支付碳關稅。時間表與歐盟的碳排貿易體系逐步淘汰歐洲製造商免費配額的時程配合。歐洲製造商的免費碳排額度將在2026年到2034年之間，逐步降低到完全退場。

在歐盟製造商仍有免費碳排額度的過渡期間內，進口商須支付的邊境碳稅與歐盟廠商免費之外仍要付出的碳費一致。主要是考慮公平性，不要違反世貿組織的歧視規定。

歐盟對進口品開徵的每公噸碳費價格，也會與歐盟製造商依歐盟碳排貿易體系所須支付的碳費費率相同。以每噸二氧化碳排放計算稅額價，目前歐盟碳排貿易體系內的碳費大約是每公噸90歐元（約98.6美元）。

美國要出口產品到歐盟的廠商未來勢必要提供客戶碳排等相關資料，以便對方能支付正確稅額。歐盟的邊境碳稅新規將讓歐盟執委會授權幾家公司，驗證外國製造商的碳排資料。