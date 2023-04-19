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日本疫情緩增 專家：第9波規模可能大於第8波

中央社東京19日專電
日本全國新增確診病例止跌，目前有緩慢增加的傾向。圖為4月初時，日本民眾在東京附近賞櫻花。美聯社
日本全國新增確診病例止跌，目前有緩慢增加的傾向。圖為4月初時，日本民眾在東京附近賞櫻花。美聯社

日本厚生勞動省提供COVID-19防疫建言的專家小組表示，第9波疫情規模可能大於第8波（去年10月至今年3月）。主因是日本確診人口比例低於外國，加上5月8日將調降COVID-19疫病等級。

日本朝日新聞報導，專家小組今天開會後表示，比較日本與每波流行規模漸縮小的英國，英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的抗體保有率是86%，但日本僅42%。日本COVID-19確診者占人口的比例低於外國。

日本75歲以上（日本稱後期高齡者）的人口多，今後施打疫苗的情況若沒比現況提升，防疫對策放寬後的感染程度若近似歐美，日本的死亡人數將比他國多。

不過，因病毒的流行株特徵、獲得免疫的減衰程度等不確定因素多，因此專家坦言「難以正確預測」。

比較第7波（2022年7月至9月）與第8波，第7波確診人數雖比第8波多了約49萬人，但第8波死亡多了約1萬4000人。專家尚未釐清第8波死亡比例增加的原因，初步研判很可能第8波實際的確診者比第7波多出許多。

日本政府5月8日將把COVID-19在傳染病法上的分類等級由「2類」調降為等同於流行性感冒的「5類」。厚生勞動省4月下旬將召開另一場防疫專家會議，然後做出調降級別的決定。

今天的會議上，專家表示，日本全國新增確診病例止跌，目前有緩慢增加的傾向。

厚生勞動省統計顯示，4月11至18日的一週內，日本境內新增確診病例是上一週的1.06倍。全國47都道府縣當中有33都道府縣確診病例增加。沖繩縣增為1.64倍、石川縣增為1.34倍、愛媛縣增為1.31倍。專家研判，接近夏天，疫情可能擴大。

為了做好COVID-19防疫，厚生勞動省至今召開121次專家組織會議，當疫情擴大時，每週召開一次；5月8日以後，將改為不定期開會。

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