我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價將漲 五方法省油錢

一洲焦點／聯邦逮紐約2僑領、福斯案粉碎大選舞弊論

法國「蜘蛛人」爬摩天大樓反年金改革 要馬克宏醒過來

中央社巴黎19日綜合外電報導
被稱為「法國蜘蛛人」的徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）今天攀爬巴黎市一棟38層高摩天大樓，以反對總統馬克宏推動的年金改革。Getty Images
被稱為「法國蜘蛛人」的徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）今天攀爬巴黎市一棟38層高摩天大樓，以反對總統馬克宏推動的年金改革。Getty Images

被稱為「法國蜘蛛人」的徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）今天攀爬巴黎市一棟38層高摩天大樓，以反對總統馬克宏推動的年金改革

影片來源：youtube/Guardian News

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）推動年金改革，將退休年齡由62歲提高至64歲，在上週末將相關法案簽署為法律，憤怒示威者先前曾為此展開長達數月的街頭抗議。

為聲援抗議人士，現年60歲的羅伯特今天穿著攀登鞋，未繫安全帶，徒手攀爬位於巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區的150公尺高摩天大樓。

羅伯特在攀登前告訴路透：「我在此是為了向那些反對年金改革的人士表達支持。」他還說：「我在沒有安全網的情況下於此攀爬…是要告訴馬克宏，要他從幻想中清醒過來。」

此外，羅伯特也指出，由於年金改革，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致的收入損失，意味著他將必須繼續工作及攀爬高樓。

此前，羅伯特曾攀爬全球逾150座高聳建築物，包括世界最高摩天大樓杜拜「哈里發塔」（Burj Khalifa）、巴黎艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower）及舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge）。

法國徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）。Getty Images
法國徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）。Getty Images

年金改革 馬克宏 退休

上一則

尹錫悅受訪提改變援烏立場 俄前總統警告或提供武器給北韓

延伸閱讀

馬克宏說歐洲不該捲入台海衝突 法國會議員訪台新說法

馬克宏說歐洲不該捲入台海衝突 法國會議員訪台新說法
年金改革成為法律後 馬克宏首喊話：理解民眾憤怒

年金改革成為法律後 馬克宏首喊話：理解民眾憤怒
馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致

馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致
澤倫斯基與法國總統通話 討論馬克宏訪中之旅

澤倫斯基與法國總統通話 討論馬克宏訪中之旅

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
巴西總統魯拉（右）13日下午前往華為上海研究所參觀 。（路透）

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

2023-04-13 17:55

超人氣

更多 >
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
快看世界／通往宇宙的一扇門？ 揭密阿拉斯加罕見異相

快看世界／通往宇宙的一扇門？ 揭密阿拉斯加罕見異相
中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳
白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪