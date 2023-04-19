瘋傳「不撤銷就沒奧運」 法國反年改行動惹議

馬克宏推出的改革法案受到民眾極力反對。（美聯社）

法國高度爭議的退休 改革法於14日正式生效，然反對聲浪仍未停歇。近日「不撤銷就沒奧運 」標籤在網路瘋傳，民眾揚言干擾巴黎奧運，引發正反兩極意見。政府保持警戒，強調不應傷害賽事。

近日社群媒體上開始出現「不撤銷就沒奧運」（#PasdeRetraitPasdeJO）的標籤，從上一週最開始幾句訊息，活動標語逐漸發酵瘋傳。

不滿政府強推年金改革的部分網友把目光轉向2024年巴黎奧運，揚言若不撤銷新法，就將大規模抵制奧運，甚至干擾奧運的籌備與運作，如奧運工地罷工、封鎖比賽場地等，引發議論。

不少網友發揮幽默感，把街頭抗爭變成了奧運的各項目：民眾拿網球拍回擊投擲出的煙霧彈為網球比賽、抵擋警方攻擊成拳擊賽現場、跨越因罷工而堆積成山的垃圾成了跨欄、與警察的追趕為田徑賽，還有體操、鉛球、標槍等，而示威者手中的火把成了奧運的聖火傳遞。花都變成煙霧瀰漫且混亂的政治運動場。

2024年巴黎奧運將是法國首都1924年、也就是一世紀以來首次舉辦國際最大運動盛會，因此揚言抵制奧運的行動也引發熱議。

反奧運協會「掠奪2024」（Saccage 2024）成員亞瑟（Arthur）在18日刊登的巴黎人報（Le Parisien）表示：「『不撤銷就沒奧運』這標語有趣的點在於，它展示了2024巴黎奧運如何瞬間成為我們能影響，以及能施壓的政治目標。」

「掠奪2024」2年前成立於巴黎北郊塞納聖丹尼（Seine-Saint-Denis），該區為選手村落腳地，因應奧運有大規模開發整治，時而遭居民抗議。

雖然目前只是網路發酵的口號，但由於傳播速度，加上獲得法國總工會（CGT）當地分支等工會組織響應，政府嚴陣以待，並公開回應。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）17日表示：「奧運和帕運是屬於所有法國人的比賽，從不是國家或政府的比賽，是跨黨派、各地政治人物和運動員 共同準備的比賽，是為了1萬5000名運動員和上百萬購票觀眾所準備的比賽。傷害賽事就是傷害運動員，我不認為這是法國人想要看見或生活的國家。」

也有反年改民眾表示要登記志工，然後再臨時缺席以示抗議。

然而抵制奧運的行動也引起部分自家人的反對。

立場較溫和的法國第一大工會「法國民主工會聯盟」（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）在這次反年改抗議中以堅定而理性的態度獲得民眾喜愛。據法媒民調，貝爾傑支持度為58%，比前兩個月暴漲20個百分點，被稱為反年改運動中的最大贏家。

貝爾傑17日在電視上表示，國家經歷的任何困難都不應該破壞像奧運這樣的活動，「奧運應該是慶典，是運動愛好者的魔幻時刻。不應該有這樣的威脅或這樣的行動」。

面對干擾號召，奧運東道主巴黎市政府表示將保持警戒，「尤其希望法國能在那之前找回平和的社會氛圍」，並指出奧運不僅是人民的慶典，也能推進重大改造工程，使巴黎人受益。

法國憲法委員會14日批准將法定退休年齡從62延至64歲的退休改革法案主要條款。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當晚簽字，這份附屬在2023社會保險財政修訂法之下的「2023年4月14日法」，也就是眾所皆知的退休制度改革法正式頒布生效。

自2018年引發全國數個月大罷工起，馬克宏政府歷經5年，終於通過備受爭議的年金改革。然而不顧民意反對，最後動用憲法49.3條強制通過法案的做法，仍被許多專家和歷史學家認為他加深了籠罩法國民主的陰影，使法國面臨「民主危機」。

1月以來，反對年改民眾幾乎週週上街抗議，暴力衝突也有增加趨勢。據官方統計，以3月7日的128萬抗議人數為高峰，是一個世代來首見。

即使退休改革法案生效，反對民眾與工會表示不會停止抗爭，甚至有人將目光轉向法國即將到來的重大活動 —巴黎奧運。