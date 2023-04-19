印尼開齋節假期逾1.2億人返鄉 疫後最大規模遷徙

大批的返鄉人潮。（美聯社）

印尼 今天展開為期七天的開齋節假期，預估超過1億2300萬人返鄉。印尼各機場 、火車站及港口湧入大批返鄉民眾，當局也祭出高速公路單向通行措施，並加開飛機航班和火車班次以疏運人潮。

首都雅加達預計有1800萬人出城，平常堵塞嚴重的雅加達市區道路，連假首日車輛大減，平均時數可達50至60公里，通行相當順暢。

雅加達的火車站上午已擠滿準備搭車返鄉民眾，在車站大廳等待搭車的娜德雅（Nadea）向中央社說，火車票非常難買，因此她早在2月就已經把今天的車票買好了。

印尼鐵路營運公司發言人艾法（Eva Chairunnisa）表示，今年隨著政府解除所有的防疫 措施，相較於去年和前年的開齋節，搭火車的人明顯增加。她向中央社說：「連假第一天共有4萬1900名乘客搭車從雅加達出城返鄉，所有車位都已經售出。」

許多印尼民眾選擇搭火車返鄉是為了避免開車可能遇到大塞車，烏米（Umi）就是其中之一。她與先生及2個孩子去年經由公路返鄉，但今年他們一家四口選擇搭乘火車，就是為了避免遇到塞車而被迫堵在車陣中。

烏米告訴中央社記者說：「防疫措施解除後，今年公路上可能會有更多車，我擔心孩子會在中途吵鬧想下車，所以我們選擇搭火車，速度也比較快。」

搭車的乘客中，還有人Cosplay打扮成動漫人物，在車站大廳相當引人注目，引發當地媒體和其他乘客的關注。楊可（Yanke）表示，終於能返鄉，心情很好，而決定和朋友一起扮成他們最喜歡的動漫人物。他向中央社說，過去兩年因疫情很難回家，所以只要能返鄉，就一定要回家。

印尼雅加達國際機場（CGK）今天擠滿上千名旅客。印尼機場公司主管阿瓦盧丁（Muhammad Awaluddin）表示，今天將迎來開齋節假期的首波高峰，預計將有14.6萬名乘客經由雅加達國際機場至其他地方。

阿瓦盧丁說：「乘客數從15日就開始增加，從機場人潮密度看來，今天將是返鄉高峰，雅加達國際機場已有1140架飛機起降。」

公路方面，印尼當局在許多高速公路實施單向通行措施以緩解車潮，但部分路段今天仍出現壅塞情形。

另外，許多人選擇搭船返鄉，印尼多個主要港口從昨天開始，湧入了上千名乘船返鄉的民眾。印尼「論壇報」（Tribun）報導稱，因政府取消所有防疫措施，乘船返鄉的人流成長了188.01%。