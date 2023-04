梅克爾卸任後光環褪色 仍獲頒德國最高榮譽勳章

德國前總理梅克爾(右)17日獲頒德國最高榮譽特級「大十字功績勳章」。(路透)

德國 前總理梅克爾 自2021年底卸下總理職務後就面臨諸多批評,主要是反思她16年的執政成績,尤其是對俄羅斯的政策,但她今天仍獲頒德國最高榮譽特級「大十字功績勳章」。

梅克爾(Angela Merkel)於2005年到2021年統領德國這個歐洲最大經濟體。綜合法新社和路透社報導,德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)今晚頒發特級「大十字功績勳章」(Grand Cross of the Order of Merit)給她。

68歲的梅克爾憶及「許多非常美妙的經驗」,感謝家人和多位前幕僚在她執政期間的支持。

她說:「常言道,政壇猶如龍潭虎穴。我會說,如果不是為了政治的另一層面,我沒辦法撐過來,這就是我一直樂在其中的原因。」

史坦麥爾在授勳前的演說中盛讚梅克爾「悠長的執政時期和…傑出的政治生涯」。他對梅克爾說:「在16年間,妳以雄心、智慧、熱情為德國效力。」

出席授勳儀式的賓客包括現任總理蕭茲(Olaf Scholz)、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)和梅克爾的丈夫邵爾(Joachim Sauer)。

此前,德國僅頒發特級大十字勳章給兩人,分別是前總理艾德諾(Konrad Adenauer)和柯爾(Helmut Kohl)。

梅克爾執政期間大多廣受愛戴,卸任後光環卻開始褪色。

批評人士特別指責她對俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的政策,並讓德國有了過於依賴俄國能源的弱點,自俄國去年2月開始侵略烏克蘭後,此一弱點徹底暴露了出來。

親商的自由民主黨 (FDP)籍議員基爾-薩萊(Bijan Djir-Sarai)告訴德國媒體「編輯網絡」(RND):「德國在她執政末期狀況不是很好。」

史坦麥爾在梅克爾執政期間兩度擔任外交部長,他同樣因為對俄立場受到批評。

史坦麥爾說,俄國侵略烏克蘭,「不只改變了歐洲,也改變了世界,還有我們對德國和歐洲過去政治的觀點。我們要從這裡學到教訓,這很重要」。

梅克爾也因為2011年決定廢除核能發電及2015年接納數十萬敘利亞和伊拉克難民而受到批評。

梅克爾所屬的基督教民主黨(CDU)副主席林內曼(Carsten Linnemann)接受NTV新聞頻道訪問時說,梅克爾立下「卓越功績,尤其是在國際層面」,但她「也犯了錯誤,有些非常明顯」。

林內曼舉例,德國在日本福島核電廠危機之後決定棄用核電是個「錯誤」,因為當時「沒有確定我們要如何以合理的自給自足方式取得能源」就定下政策;此外,德國2015年向難民大開邊境,也有不當。

但也不乏稱許梅克爾的人,甚至包括她在社會民主黨(SPD)和綠黨(Greens)的政敵。

社會民主黨共同主席艾斯肯(Saskia Esken)告訴「編輯網絡」:「我特別欣賞她的外交技巧和有同理心的智慧,有賴於這些優點,她總是能成功打造可行的聯盟,在國家和國際舞台上找到折衷方案。」

綠黨領袖諾利普爾(Omid Nouripour)也說:「就算不認同她的所有政策,也可以承認她立下卓越功績。」