我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

六種冷凍蔬菜 營養師也愛

遇巨浪、憂搶劫 中國偷渡客曝歷險「走線」實錄

歐盟將討論烏克蘭穀物禁入令 烏尋求波蘭先開放過境

中央社布魯塞爾17日綜合外電報導

一位歐洲聯盟（EU）高階官員今天表示，歐盟成員國駐布魯塞爾大使將於本週集會，討論波蘭和匈牙利禁止烏克蘭穀物和食品進口。烏克蘭將尋求波蘭先開放穀物和食品過境。

路透報導，這位匿名的歐盟官員表示，由於全球糧食價格及需求低迷，這些穀物將留在歐盟內，而不是往外出售。穀物供過於求的情況在選舉年成為波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）的政治問題。

官員指出：「我們期待波蘭和匈牙利提供一些解釋，歐盟執行委員會（European Commision）也將有所反應。」官員提到，這項議題在最近一次歐盟國家領導人高峰會中，已被斯洛伐克和羅馬尼亞等國提出，「這是一個問題，我們希望歐盟執委會能就此提出解決方案」。

烏克蘭農業政策與食品部部長索爾斯基（Mykola Solskyi）表示，今天在華沙的會談中，基輔將以重新開放烏克蘭食物和穀物過境波蘭作為談判的第一步。

俄羅斯入侵烏克蘭並封鎖了黑海部分港口後，大量烏克蘭穀物因物流瓶頸滯留在中歐國家，對當地農民的農產價格與銷售造成衝擊，這是因為來自烏克蘭的穀物價格較歐盟出產的穀物便宜。

波蘭15號晚間生效的禁令包括禁止烏克蘭穀物和其他食品過境波蘭。當地官員表示，這是為建立一個確保貨物只通過波蘭，而不是最終進入當地市場的系統。

索爾斯基在烏克蘭農業政策與食品部發布於通訊軟體Telegram的評論中說：「數字顯示，（從烏克蘭）越界進入波蘭的食品，約占烏克蘭出口食品的10%。」

波蘭外交部次長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）接受RMF電台採訪時表示：「最終的目標並非無限期的實施進口禁令，而是確保從烏克蘭出口的穀物能到達（它的目的地）。」

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

上一則

德外長：對中關係去風險化 台海降溫G7有共識

延伸閱讀

美國減稅吸引歐洲綠能產業 歐盟恐落後苦追

美國減稅吸引歐洲綠能產業 歐盟恐落後苦追
烏軍：巴赫姆特激戰史上最血腥 烏東遭飛彈攻擊11死

烏軍：巴赫姆特激戰史上最血腥 烏東遭飛彈攻擊11死
歐盟最高外交官：北京和歐洲關係端視中國對台等行為

歐盟最高外交官：北京和歐洲關係端視中國對台等行為
波蘭禁止從烏克蘭進口穀物食品 過境也不行

波蘭禁止從烏克蘭進口穀物食品 過境也不行

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空