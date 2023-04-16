蘇丹內亂進入第2天 逾50平民喪生含聯合國員工

蘇丹內亂已逾50名平民死亡，包括3名聯合國工作人員。(Getty Images)

2021年政變奪權的蘇丹軍事將領之間昨天起爆發戰鬥，今天兩個敵對陣營繼續交戰，造成包括3名聯合國 （UN）工作人員在內逾50名平民死亡，引發各國擔憂。

法新社報導，目擊者表示，震耳欲聾的爆炸聲和劇烈槍響，撼動首都喀土穆（Khartoum）人口稠密的北郊和南郊建物，同時數輛戰車轟隆隆駛過街頭，還有戰機在頭頂呼嘯而過。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手、武裝準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）互相爭奪權力數週後，昨天晨間開始暴力相向，兩方互控是對方挑起戰鬥。

來自喀土穆北邊郊區的34歲居民哈密德（Ahmed Hamid）說：「槍聲和爆炸持續不斷。」

另一名喀土穆居民塞夫（Ahmed Seif）表示：「情況讓人非常擔心，看起來不會很快就平息。」塞夫害怕槍炮破壞自己的房子，但他說外面情況太危險，不能出去檢查。

柏罕與達加洛的陣營都宣稱控制了重要場所，國家電視台除播送愛國歌曲外並未置評。