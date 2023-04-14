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馬克宏涉台言論對中示弱 歐洲外交高官相繼硬起來

中央社北京14日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（歐新社）
法國總統馬克宏。（歐新社）

歐洲外交決策官員今天強烈呼籲中國不可對台灣動武，在法國總統馬克宏涉台言論被視為軟弱後，這些官員相繼在北京對台威脅的議題上採取強硬立場。

法新社報導，中國從不曾聲明放棄武統台灣，近日更圍繞台灣舉行密集軍演。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天與中國外長秦剛在北京召開聯合記者會，她在會中談到這項議題時表示，中國想要控制台灣的任何企圖行動都是不可接受的，而且將會對歐洲帶來嚴重連帶影響。

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也在一份預備講稿中呼應貝爾伯克的立場。這份講稿是他為了原訂今天在北京對「全球化智庫」（Center for China and Globalization，CCG）發表演說而做準備，因為他感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消訪問中國行程。

貝爾伯克指出：「台海軍事態勢升級，對全世界來說都是可怕的局面。50%的全球貿易每天通過台海進行。」

馬克宏（Emmanuel Macron）上周訪問中國後，媒體刊登與他的訪談原本應該展現歐洲在中國政策上的團結一致，但馬克宏卻在訪問中示警，若因「美國的節奏與中國的過度反應」引發台海危機，歐洲應該避免被捲入其中。

儘管馬克宏在訪問中的許多言論不是他第一次說，但這次發言的時機和直白程度，惹惱許多西方官員。

波瑞爾在講稿中說：「歐盟（對台灣的）立場一貫而且明確…動用武力改變現狀的任何企圖都是不可接受的。」

波瑞爾也提到，未來的歐中關係如何，將取決於北京是否嘗試運用影響力為烏克蘭危機找到政治解決之道。

他說：「在以俄羅斯撤出烏克蘭領土為前提去尋找政治解決之道方面，如果中國沒有做出貢獻，那麼要歐盟與中國維持信賴關係將會極為困難，甚至是不可能，儘管我希望見到有這樣的關係。」

波瑞爾還表示，對違反國際法置之不理，那樣的中立並不可信。他並呼籲中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，而且希望中國對烏克蘭提供更多人道援助。

自從去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，習近平已經2度會見俄國總統普亭（Vladimir Putin），卻一直未與澤倫斯基對話。

波瑞爾指出：「習主席訪問莫斯科，證明沒有其他國家比中國對俄羅斯有更大的影響力。」「中國已經示意要參與尋找解決之道，這樣很好。但是我必須明白表示，我想知道中國為何迄今沒有要求侵略國俄羅斯停止戰爭。我們都知道，只要普亭總統想，任何時候他都可以這樣做。」

除此之外，波蘭總理本周稍早也警告，如果烏克蘭戰敗，恐怕會令中國更敢於侵略台灣。

貝爾伯克和波瑞爾雙雙提到經濟上過度依賴中國帶來的風險。這與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問中國前，在3月一場演說中的立場一致。

貝爾伯克表示：「我們才剛為了依賴俄羅斯能源而付出高昂代價。而眾所周知，相同錯誤不應該犯2次。」她還說，經濟安全是德國對中國戰略的核心。

波瑞爾也說，歐盟必須分散價值鏈，以降低對中國原物料的依賴。他強調，歐中貿易日益失衡「不可持續下去」，並且呼籲中國移除巿場准入障礙。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄羅斯 北京

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