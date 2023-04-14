案情逆轉 秘魯前總統候選人「35年前參與謀殺記者」被判12年

秘魯前總統候選人烏雷斯蒂近期因為1988年、該國內戰最嚴重時期的一起記者謀殺案而被判處12年監禁。（美聯社）

秘魯前總統候選人烏雷斯蒂（Daniel Urresti）近期因為1988年、該國內戰最嚴重時期的一起記者謀殺案而被判處12年監禁。

衛報報導，法院13日裁定1988年、時任軍事情報軍官的烏雷斯蒂參與對正在調查侵犯人權行為的記者布斯蒂奧斯（Hugo Bustíos）的謀殺。

布斯蒂奧斯是1980年代祕魯「面具周刊」（Caretas）的記者，據秘魯真相與和解委員會稱，布斯蒂奧斯專門報導阿亞庫喬（Ayacucho）叛亂分子和武裝部隊侵犯人權的行為。據悉，該地區受政治暴力打擊最嚴重，導致近7萬人死亡或失蹤。

據悉，布斯蒂奧斯當時在騎摩托車途中被一群便衣士兵用機槍掃射、導致他失控墜落，另一名坐在後座的記者幸運地逃脫。檢察官 指出「當布斯蒂奧斯身受重傷時，士兵們在他身上引爆炸藥將其炸死」。2名2007年被判謀殺布斯蒂奧斯的軍官指控烏雷斯蒂當時是負責情報的上尉。

烏雷斯蒂2018年參選市長時被證明與布斯蒂奧斯的謀殺案沒有任何關係，但最終仍在選舉中落敗，秘魯最高法院之後推翻裁決並下令進行新審判，經過長時間的聽證會後於13日凌晨被判犯有謀殺罪。

在好鬥的政治生涯中，烏雷斯蒂曾在2014年至2015年擔任秘魯內政部 長，並在2016年和2021年2次競選總統，他因在社群媒體 上攻擊政客而聲名狼藉，同時對警方對抗議者過度使用武力的指控置之不理。