我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

案情逆轉 秘魯前總統候選人「35年前參與謀殺記者」被判12年

編譯張君堯／即時報導
秘魯前總統候選人烏雷斯蒂近期因為1988年、該國內戰最嚴重時期的一起記者謀殺案而被判處12年監禁。（美聯社）
秘魯前總統候選人烏雷斯蒂近期因為1988年、該國內戰最嚴重時期的一起記者謀殺案而被判處12年監禁。（美聯社）

秘魯前總統候選人烏雷斯蒂（Daniel Urresti）近期因為1988年、該國內戰最嚴重時期的一起記者謀殺案而被判處12年監禁。

衛報報導，法院13日裁定1988年、時任軍事情報軍官的烏雷斯蒂參與對正在調查侵犯人權行為的記者布斯蒂奧斯（Hugo Bustíos）的謀殺。

布斯蒂奧斯是1980年代祕魯「面具周刊」（Caretas）的記者，據秘魯真相與和解委員會稱，布斯蒂奧斯專門報導阿亞庫喬（Ayacucho）叛亂分子和武裝部隊侵犯人權的行為。據悉，該地區受政治暴力打擊最嚴重，導致近7萬人死亡或失蹤。

據悉，布斯蒂奧斯當時在騎摩托車途中被一群便衣士兵用機槍掃射、導致他失控墜落，另一名坐在後座的記者幸運地逃脫。檢察官指出「當布斯蒂奧斯身受重傷時，士兵們在他身上引爆炸藥將其炸死」。2名2007年被判謀殺布斯蒂奧斯的軍官指控烏雷斯蒂當時是負責情報的上尉。

烏雷斯蒂2018年參選市長時被證明與布斯蒂奧斯的謀殺案沒有任何關係，但最終仍在選舉中落敗，秘魯最高法院之後推翻裁決並下令進行新審判，經過長時間的聽證會後於13日凌晨被判犯有謀殺罪。

在好鬥的政治生涯中，烏雷斯蒂曾在2014年至2015年擔任秘魯內政部長，並在2016年和2021年2次競選總統，他因在社群媒體上攻擊政客而聲名狼藉，同時對警方對抗議者過度使用武力的指控置之不理。

社群媒體 內政部 檢察官

上一則

北韓飛彈躲過雷達偵測 日經：日防禦網路遇重大挑戰

延伸閱讀

直升機互撞 新州罹難士兵募款超過6.5萬元

直升機互撞 新州罹難士兵募款超過6.5萬元
南方電網砸29億美元 併購義大利電力公司秘魯資產

南方電網砸29億美元 併購義大利電力公司秘魯資產
跨國販毒主謀 民進黨雲林縣前議員顏旭懋被判無期徒刑

跨國販毒主謀 民進黨雲林縣前議員顏旭懋被判無期徒刑
折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕

折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見