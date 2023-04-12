大21歲的老公被婆婆說服了 嫩妻「圓夢」當AV女優

李多率和大她21歲的丈夫一同受訪，大談夫妻間不為人知的小祕密。（翻攝自YouTube）

韓媒「Wikitree」近日報導，一名南韓 成人影片女演員，和大她21歲的丈夫一同受訪，登上YouTube 頻道大談夫妻間不為人知的小祕密，引起熱烈迴響。

李多率（이다솔）原為模特兒和講師，丈夫比自己大21歲，經營著一家小型貿易公司，同時也是兼職模特兒、演員，兩人受訪當時，正值他們新婚的第五個月，李多率坦言，自己的人生清單就是希望能拍攝成人影片，成為一線AV女優。

令人驚訝的是，她的願望並沒有因為結婚止步，相反地，李多率實際去拍攝了影片。「第一次出演成人影片真的非常榮幸」，李多率分享從AV界出道的心得，更意外發現自己真的很樂在其中。

起初丈夫反對李多率出演成人影片，為此，李多率的丈夫還向母親請求幫助，沒想到卻得到「你不要說這種話，多幫幫她吧」的回覆，要求兒子幫助媳婦一圓AV夢，婆婆意料之外的發言，也掀起韓網熱議。

此外，李多率也大談「自己是容易感到無聊的類型」，若只和同一個男人維持性關係，很快就會進入倦怠期，更分享自己曾在漢江邊「車震」，超狂經歷也備受討論。

影音來源：리스부부계세요? YouTube