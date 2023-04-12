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德外長訪中前 發言人批中國環台軍演煽動緊張

中央社柏林12日綜合外電報導
在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）13日至15日正式訪問中國。美聯社
在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）13日至15日正式訪問中國。美聯社

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）13日至15日正式訪問中國前，德國今天指控中國藉近期環台軍演加劇緊張局勢。

法新社報導，德國外交部發言人薩斯（Andrea Sasse）表示：「在我們的印象中，恐嚇性質的軍事動作等措施，會增加意外軍事衝突的風險」。

薩斯還說，德國正與國際夥伴合作，以為促進區域情勢降溫做出貢獻。

貝爾伯克今天稍晚將動身前往中國，預計她會跟中國外交和國防高官討論到台灣、烏克蘭戰爭等議題。

貝爾伯克訪問中國前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）剛結束一場引發爭議的北京行。

馬克宏上週從中國搭機返國時說，歐洲不應遵循美國的對台政策，上述說法激怒一些西方盟友。

薩斯與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人今天在政府記者會上，被要求回應馬克宏的發言，兩人都拒絕置評。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）原定跟貝爾伯克同行前往中國，但他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果為陽性，因此不會參加這次訪問。

德國 馬克宏 北京

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