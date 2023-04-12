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緬甸軍政府空襲中部村莊 增至100死包括20名孩童

中央社仰光12日綜合外電報導
緬甸軍方昨天清晨對中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu）發動空襲。圖為Kyunhla人權團體提供空襲後的照片。美聯社
緬甸軍方昨天清晨對中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu）發動空襲。圖為Kyunhla人權團體提供空襲後的照片。美聯社

緬甸軍政府昨天空襲中部一偏遠村莊，根據當地人權組織，這場空襲至少造成100人喪生，包括至少20名孩童，以及50人受傷，這是軍政府2年前政變奪權以來死傷最嚴重的空襲之一。

緬甸軍方昨天清晨對中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu）發動空襲。根據Kyunhla人權團體，至少100人喪生，包括婦女和孩童。

在現場的Kyunhla人權團體表示，至少有20名孩童喪生，還有50人受傷。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名躲在隧道內的目擊者描述他走進空襲現場看到瀕死的孩童、尖叫的婦女，以及堆積的屍體等駭人的情景。

擔心被報復而要求匿名的目擊者表示，昨天上午約300人聚集在百其吉村（Pazi Gyi），慶祝當地一間行政辦公室啟用儀式。

附近村莊的民眾全家出動前來參加活動，現場提供茶水和食物，還剛好碰上緬甸開始過新年潑水節。

軍政府昨晚證實執行空襲行動，但未說明有多少人喪生。軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，昨天上午8時許在百其吉村有一場人民防衛部隊（People's Defence Force）辦公室啟用儀式，「我們空襲了那個地方」。人民防衛部隊是指緬甸民選政府於2021年軍事政變被推翻後，紛紛在全國各地出現的反軍政府武裝團體。

緬甸軍方於2021年推翻民選政府，並因對民主派反對者和平民的致命鎮壓行動而招來國際譴責。

據人權組織、少數民族反叛團體和媒體，上月政府軍對緬甸西北部一個村莊發動空襲，包括兒童在內的至少8名平民喪生。

今年1月，軍方轟炸同一地區的另個村莊時，也造成至少7人死亡。去年9月，一架軍用直升機向實皆省的一所學校開火，導致多名兒童喪生。

緬甸軍方則否認對平民犯下暴行的國際指控，並表示正與決心破壞國家穩定的「恐怖分子」進行鬥爭。

緬甸軍方昨天清晨對中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Ka...
緬甸軍方昨天清晨對中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu）發動空襲。圖為Kyunhla人權團體提供空襲後的照片。美聯社

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