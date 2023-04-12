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文化古蹟頻遭破壞 義大利最高重罰200萬元

中央社羅馬12日專電
著名的西班牙廣場日前遭到嚴重破壞。廣場旁邊的巴卡恰噴泉（Fontana della Barcaccia），有一群環保人士將深黑色植物炭液體倒入噴泉中，藉以抗議礦物燃料的使用。（美聯社）
著名的西班牙廣場日前遭到嚴重破壞。廣場旁邊的巴卡恰噴泉（Fontana della Barcaccia），有一群環保人士將深黑色植物炭液體倒入噴泉中，藉以抗議礦物燃料的使用。（美聯社）

「安莎通訊社」（ANSA）11日報導，義大利文化部長桑朱利亞諾批准一項新制裁法案，破壞藝術文化古蹟者最高可處6萬歐元（約6.5萬美元）的罰款。

義大利擁有深遠的歷史文化與藝術累積，在歐洲各國中始終保持領先地位，但也由於文化資產豐富，政府在管理與修復上顯得不易。

近期義大利文化或景觀文物破壞案件頻傳，著名的西班牙廣場（Piazza di Spagna）日前遭到嚴重破壞（遊客直接開車撞西班牙廣場階梯，或扔滑板車破壞階梯），廣場旁邊的巴卡恰噴泉（Fontana della Barcaccia）也遭到刻意污染，其他古蹟建築的牆壁也常有被圖鴉的事件，使得義國政府祭出新制裁法案，讓破壞者承擔經濟與刑事責任，打擊歪風。

根據「共和報」（La Repubblica）報導，批准文化或景觀資產的新制裁法案，因為本月1日西班牙廣場旁的巴卡恰噴泉被倒入黑色液體，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。一群環保人士將深黑色植物炭液體倒入噴泉中，藉以抗議（煤、石油、天燃氣等）礦物燃料的使用。

報導指出，此舉引發桑朱利亞諾強烈不滿，認為這是非常嚴重的事件，她當時表示那些破壞文化遺產的人必須受到嚴厲懲罰，並決定祭出新法案讓那些破壞文化或景觀資產的人受到懲罰。

在案發10日後，「安莎通訊社」（ANSA）11日報導，桑朱利亞諾批准「文化或景觀資產的破壞、分離、惡化、污損、污染和非法使用」新制裁法案，破壞藝術文物古蹟者最高可處6萬歐元的罰款，外加刑事制裁。她表示，誰做出這些行為，誰就承擔責任。

該法案針對對使文化或景觀資產遭到破壞、分離、惡化，或使 「文化遺產全部或部分無法使用」的人處以2萬至6萬歐元的罰款，外加刑事制裁。

另外，對那些「污損或污染」文化或景觀資產或將它們「用於不利於其保護的用途」或「與其歷史或藝術特徵不相容的用途」的人處以1萬至4萬歐元的行政制裁。

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