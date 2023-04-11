南韓江陵強風助長野火釀災 1死3傷550多人撤離

南韓東海岸江陵市今天爆發野火，強風助長火勢燒毀部分地區，造成至少1人死亡、3人受傷，數百人被迫撤離，大火隨後因雨勢減緩而遭撲滅。美聯社

南韓 東海岸江陵市今天爆發野火，強風助長火勢燒毀部分地區，造成至少1人死亡、3人受傷，數百人被迫撤離，大火隨後因雨勢減緩而遭撲滅。

影片來源：youtube/Global News

火勢上午8時30分左右於江陵中部一座山上引發，燒毀大約70棟房屋和其他建築物，當局動員近3000名消防員，花了8個小時才撲滅這起大火。

超過550人撤離到包括溜冰場和中學體育館在內的設施。

南韓官員說，一名據推測70多歲的男子被發現喪生在一棟燒毀的房屋內，另有一名居民和兩名消防員受到二度燒傷。

韓國山林廳說，受助於下午開始的降雨，消防員在下午4時30分撲滅了大火。

消防單位的滅火行動最初因強風而受阻，因風勢使得滅火飛機難以飛行，但官員設法在下午出動直升機。

韓國氣象廳說，江陵地區風速達每小時103公里。強風還迫使鐵路營運商取消江陵與東海和三陟等其他東部沿海城市之間的至少十幾班客運列車。

根據韓國山林廳和江原道政府表示，大火波及面積超過379公頃，消防員在早先滅火行動中集中在建立防火區隔，以防止大火蔓延到江陵人口稠密的地區。