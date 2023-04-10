AI專家、替代食品科學家在內27種人才 新加坡最想延攬

新加坡的新簽證計畫青睞AI專家、替代性食品科學家在內的27種人才。(路透)

新加坡 新修正的工作簽證 申請規定即將在9月生效，日經報導，官方公布的細節羅列出這個追求疫後經濟成長的城市國家最青睞的27種工作，其中包括人工智慧（AI ）工程師、網路安全專家，以及研發素食肉類的科學家。

新加坡將自9月1日起引進以積分為標準的「互補性評選框架」，決定就業准證（EP）——針對外籍人士的工作簽證———申請人與新加坡的互補性：就薪資、資歷、招聘企業多樣性和當地人招聘比率等四大項，分別給予0、10、20分。申請人要拿到40分以上才有申請EP的資格。

根據3月下旬公布的短缺人才清單，在農業技術、金融服務、綠色經濟、醫療保健、通信技術和海事等六個行業的27種工作，EP申請人最高可多加20分。分析人士指出，新計畫出爐後，將促使企業根據星國經濟戰略，調整招聘策略。

在占名單近半的通信技術領域，當局希望延攬到更多的AI和數據專家、雲端運算和網路安全長才，以及軟體開發人員，如果符合資格，經驗豐富的專業人員可獲得期限較長的五年EP；在金融服務領域，為高淨值個人和家族辦公室服務的投資顧問是招攬重點；在農技方面，當局青睞替代性蛋白質食品應用科學家在內的人才，反映出星國想成為亞洲食品創新中心的抱負。

短缺人才清單每三年審查一次，但如果有需要，當局將加快到每年審查一次，以便在靈活性和企業確定性之間求取平衡。

新加坡的外籍勞動力約占總人口564萬的四分之一。截至2022年12月，共187,300人持有EP，在外籍勞動力之中占13%。