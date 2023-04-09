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耶路撒冷和平度過緊繃一夜 數千猶太教徒齊聚西牆祈禱

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導
耶路撒冷西牆（Western Wall）則聚集數以千計的猶太信徒。（美聯社）
耶路撒冷西牆（Western Wall）則聚集數以千計的猶太信徒。（美聯社）

耶路撒冷艾格撒清真寺近幾天氣氛緊張，但穆斯林今天和平結束在清真寺院落內的齋戒月（Ramadan）晨禮，同時猶太教徒開始在鄰近的西牆舉行逾越節集體祝福儀式。

路透報導，一小群一小群猶太訪客在以色列警方戒護下，穿越這處在猶太教被稱為聖殿山（Temple Mount）的清真寺院落。下方的西牆（Western Wall）則聚集數以千計的猶太信徒，準備參加逾越節（Passover）的「祭司祝福」（Priestly Blessing）特別儀式。

艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）所在是穆斯林和猶太教徒的聖地，當地上周掀起一場安全危機，因以色列警方突襲清真寺，驅逐他們說持石頭和煙火堵在裡面的年輕人。

突襲畫面顯示警方毆打伊斯蘭教徒，引發阿拉伯世界憤怒回應，並促使巴勒斯坦派系朝以色列發射火箭，以色列藉空襲加薩走廊（Gaza）和黎巴嫩南部回敬。

昨夜至今晨，至少6枚火箭從敘利亞境內射向以色列占據的戈蘭高地（Golan Heights），以色列為此出動戰機空襲敘利亞的軍事目標。雙方都未通報人員傷亡。

艾格撒清真寺昨夜進行泰拉威（Tarawih）齋戒月特別禮拜，外界擔心會再度爆發衝突，所幸禮拜和平結束。

另外，一對來自約旦河西岸（West Bank）屯墾區的以色列姊妹7日被疑似巴勒斯坦槍手朝她們的座車開槍，導致兩人死亡。

幾小時後，又有一名來自以色列某阿拉伯城市的男子，在特拉維夫（Tel Aviv）一座濱海公園駕車衝撞人群，導致一名義大利旅客身亡。

耶路撒冷西牆（Western Wall）聚集數以千計的猶太信徒。（美聯社）
耶路撒冷西牆（Western Wall）聚集數以千計的猶太信徒。（美聯社）

以色列 猶太 巴勒斯坦

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