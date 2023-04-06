直擊╱政府、工會談不攏 法國大罷工進入第11輪

(記者張宗智/攝影)

抗議法國總統馬克宏 將退休年齡提高至64歲的群眾逾2000人，6日下午集結在巴黎市榮軍院(Invalides)周邊地區抗議；部分地鐵站和跨塞納河連接榮軍院的亞歷山大三世橋因此單向封鎖。但示威群眾平和，行人或遊客的行動並未受到嚴重影響。

編譯羅方妤／綜合報導

法國總理博爾內與工會5日針對退休金 改革的會談未能打破政治僵局，法國第11輪全國大罷工6日登場。總統馬克宏支持度陷入危機。民調 機構Elabe為法國BFM電視台製作民調顯示，若馬克宏和極右派領袖瑪蘅．雷朋競選現在投票，雷朋將以五成五支持度勝過馬克宏的四成五。

勞工團體在與博爾內會談時主張，擺脫危機的唯一出路是取消立法，博爾內斷然拒絕，會談不到一小時就不歡而散。強硬左派總工會（CGT）新任首位女性領袖比內表示：「除了放棄改革外，沒有其他平息抗議的方法。」

不過專家指出，隨著示威進入第11輪，動員已開始出現疲態。抗爭日趨暴力化，也讓一般民眾卻步。抗議團體計畫13日再度集結，對憲法委員會施壓。

相當於憲法法庭的法國「憲法委員會」14日將判決年改法案是否違憲。專家表示，判決考量理論上是純粹就法論法，實際上會考量民意。

勃根地大學政治系教授安度法托表示：「民調顯示絕大多數民眾反對年改，所以憲法委員會可能會宣布法案部分違憲。總統的仇恨值竟然如此之高，實在罕見，可說在法國前所未見」。