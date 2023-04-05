恐怖…64歲婦人遭斬首「活人獻祭」 無頭屍高掛印度寺廟

印度警方近日逮捕五名被控進行活人獻祭儀式的男子，據信還有其他人在逃。印度寺廟示意圖。(Getty Images)

印度 警方近日逮捕五名被控進行活人獻祭儀式的男子，據信還有其他人在逃。四年多前，一座印度教寺廟中發現一具無頭女屍，令警方不解，最新調查指出，共有12人涉案。

衛報報導，64歲女子尚蒂．肖 （Shanti Shaw）於2019年到印度偏遠東北部城市古瓦哈提 （Guwahati）的寺廟參拜後，遭人用砍刀殺害並斬首。

一個月後婦人的兒子前往認屍，他認出母親的衣服和刺青，警方才確認屍體身分，逮捕五人，但其他人仍在逃。古瓦哈提警察 局長巴拉（Diganta Barah）4日表示，「共有12人涉案」。

巴拉表示，52歲首腦帕塔克（Pradeep Pathak）策畫這起謀殺案，他為了紀念兄弟忌日，決定殺人砍頭當作宗教儀式的一環，「用來撫慰死者之靈」。

帕塔克和其他四人分別在3月25日至4月1日期間被拘留，警方仍在追捕其餘七名同夥。

嫌犯供稱，犯案時都有喝酒，他們殺人後先進行一輪宗教儀式後，再將屍體移到另一處，用斧頭砍下婦女的頭。受害人的頭被裝在一個包裡，扔進了雅魯藏布江，無頭遺體則被掛在寺廟內的樓梯上。

根據印度國家犯罪局紀錄，2014年至2021年期間，印度就曾發生103起活人祭祀事件，在部落與偏遠地區尤為常見，因普遍存在巫術和神秘信仰。