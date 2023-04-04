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北約因俄國而強大 74週年紀念日芬蘭正式入會

中央社布魯塞爾4日專電
芬蘭4日正式完成加入北約程序，北約第31面會員國旗幟在總部前廣場升起。美聯社
芬蘭4日正式完成加入北約程序，北約第31面會員國旗幟在總部前廣場升起。美聯社

芬蘭在北約成立74週年的今天正式成為第31個會員國，北約布魯塞爾總部舉行入會典禮、升起芬蘭國旗。北約秘書長史托騰柏格表示，歐洲國家都想加入北約，這是俄國發動侵略烏克蘭戰爭的結果。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「今天起，31面國旗將飄揚在北約總部…芬蘭如今擁有全世界最強大的盟友。」

他補充說，北大西洋公約組織（NATO）成員擴大，恰與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的期待相反，而且「我們的大門保持開啟」。

北約是在1949年4月4日成立，使芬蘭在同日入會別具意義。上一次新成員加入是2009年的阿爾巴尼亞和克羅埃西亞。

今天芬蘭入會的最後一道程序，是向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）遞交北大西洋公約簽署書。美國國務院是北約的條約、文件保管機構，包括各成員國同意芬蘭入會的文件也都存放在美國。

對於芬蘭的加入，布林肯表示：「這也許是我們能夠感謝普亭的一件事。」他認為不只對北約，芬蘭入會對全球而言也是歷史性的一天。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）、國防部長凱科寧（Antti Kaikkonen）代表出席北約總部前的入會升旗儀式。催生芬蘭加入北約的現任總理馬林（Sanna Marin）在週日大選中失去最大黨地位，未來芬蘭如何參與北約安全部署將成為新總理的責任。

尼尼斯托表示，安全和穩定是快樂生活的基本元素，他相信芬蘭人今後會覺得更安全。被問到普亭長期警告北約東擴將帶來後果，他說：「俄國試著在他們周圍製造恐懼，我們不害怕，今天就是我們所看到的結果。」

史托騰柏格指出，正式入會的芬蘭將可參與北約所有會議，「最重要的是獲得安全保證，（公約）第5條將會適用於芬蘭。」第5條規定，對任一或數個締約國的武裝攻擊將被視為對所有成員國的攻擊，也就是北約這個共同防禦組織的核心條款。

「我為人人，人人為我。」他借用大仲馬小說「三劍客」中的這句名言，來詮釋北約第5條的意義。

芬蘭是歐洲與俄國邊界最長的國家，如今這條邊界也成為北約共同防衛的範圍。有記者問史托騰柏格，如何維持這麼長的邊界安全，他未直接回答，但強調芬蘭入會是普亭發動全面入侵烏克蘭的結果，普亭讓每個歐洲國家都想加入北約，「北約（成立的）目的不是激化而是預防衝突。」

正式成為第31個會員後，芬蘭也在今天向美國遞交對瑞典加入北約的同意書。瑞典與芬蘭是在去年5月一同申請加入北約，6月在北約馬德里高峰會獲得入會邀請，7月完成入會議定書，之後由各會員國陸續發文同意。

土耳其因庫德族反抗團體引渡問題與瑞典不合，遲遲不肯同意瑞典入會，因此芬蘭先行加入北約，但瑞典也獲邀參加今天下午的北約－烏克蘭委員會（NATO-Ukraine Commission）會議，以及明天上午的北約外長會議。

史托騰柏格表示將持續推動瑞典入會。一般預期要到5月土耳其大選後較有機會突破。

北約 瑞典 普亭

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