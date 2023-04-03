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害死11村民 澤倫斯基咒普亭：餘生關在地下室

中央社／即時報導

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，他希望俄羅斯領導人普亭在一個只有水桶當廁所的黑暗地下室裡度過餘生。澤倫斯基是在與德國副總理哈柏克（Robert Habeck）造訪基輔以北的亞吉德涅村（Yagidne），紀念當地從俄羅斯軍隊手中解放一周年時，發表上述談話。

中央社引述法新社報導，去年2月發動全面入侵行動過後不久，俄羅斯人將亞吉德涅村幾乎全村人口的367人強行關進一個沒有窗戶、面積不到200平方公尺的學校地下室。

包括長者和約50名兒童在內的村民，被關在這座地下室27天，年紀最大的93歲，最小的只有6週大，其中11人死亡。

澤倫斯基說：「看到這一切之後，我希望俄羅斯總統在地下室裡用水桶當廁所度過餘生。」

澤倫斯基表示，被關在地下室27天的村民寫下死者的名字，「以免將他們遺忘」。

一名倖存者說，有些人因為缺氧死在小地窖裡。38歲的波爾吉（Valeriy Polgui）說：「一開始這裡很冷，但後來人多了，氧氣就不夠了。老年人因缺氧而失去知覺，失去理智，然後死去。」

另一名倖存者說，俄軍把二話不說就把他們帶到地下室，裡面只有幾把椅子和充當臨時桌子的木板。沒有床或床墊，人們只能睡在地板上或坐著。

約1個月後，俄軍開始撤出基輔郊區。亞吉德涅村所在的切爾尼戈夫州（Chernigiv）2022年3月30日獲得解放。

基輔當局和西方政府指控俄軍在烏克蘭犯下多項戰爭罪，莫斯科則否認相關指控。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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