俄羅斯輪值安理會主席國 烏批：最糟糕愚人節笑話

聯合國安全理事會資料照片。美聯社

BBC、CNN與獨立報1日報導，儘管烏克蘭 敦促聯合國 安全理事會其他理事國出手阻止，俄羅斯 仍接下了4月分的輪值主席國。

聯合國安理會有15個理事國，每一個理事國按輪值模式擔任一個月主席。俄羅斯上次輪值主席是在2022年2月，俄羅斯總統普亭就是在該月底對烏克蘭發動了「特別軍事行動」。由於國際刑事法院3月才對普亭發出逮捕令，意味著在接下來一個月的時間裡，安理會將由一個元首因涉嫌戰爭罪而遭到國際通緝的國家來領導。

雖然烏克蘭提出了抱怨，但美國稱其無法阻擋本身就是安理會常任理事國的俄羅斯接下主席國。烏克蘭外長庫列巴抨擊，這是「全世界最糟糕的愚人節笑話」。他說，「這個國家有系統地違反了所有國際安全的基本原則，正主持著唯一使命是維護與保護國際安全的機構」。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）則表示，「截至4月1日，他們正把荒謬的程度提升到一個新的水平。安理會按其設計無法動彈，無法解決主要負責的議題，即預防衝突，然後處理衝突」。

雖然烏克蘭並非現任理事國，但經常被召喚到的安理，就烏俄戰爭相關的議題發表意見。基斯利茨亞表示，除非是「關鍵國家安全利益問題」，否則烏克蘭在4月將跟安理會保持距離。