深化與中印關係 普亭簽署新版俄「外交政策構想」

俄羅斯總統普亭3月31日簽署批准新版俄羅斯外交政策構想，聲稱國際關係正在進入「革命性變革的時代」。（Getty Images）

俄羅斯 總統普亭 3月31日簽署批准新版俄羅斯外交政策構想，聲稱國際關係正在進入「革命性變革的時代」。

彭博資訊報導，該份戰略規畫文件長達42頁，分成六個部分、76個段落，指美國是「俄羅斯聯邦安全的根本風險來源」，大多數歐洲國家正在奉行旨在破壞俄羅斯主權的「侵略政策」。

普亭在安全理事會會議上說，這項政策「為我們在國際事務上的進一步工作奠定堅實的理論基礎」。他說，俄羅斯將尋求加強與「建設性夥伴」的關係，確保它們抵制不友好國家及其聯盟的破壞性行動。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫在會上向普亭說，俄羅斯面臨來自美國及其盟友的生存威脅，它們正在進行「混合戰爭」以削弱俄羅斯。他說，新的外交政策概念允許「使用武裝部隊擊退或阻止對俄羅斯及其盟友的武裝攻擊」。

該文件還指出，俄羅斯打算深化與中國和印度 的關係，並將向面臨「美國施壓」的拉丁美洲國家提供軍事援助作為其外交政策的優先事項。

隨著俄羅斯、美國和中國之間爭奪在非洲影響力的競爭加劇，克里姆林宮還承諾加強與非洲國家的食品和能源合作以及軍事夥伴關係。

然而，俄羅斯仍表示，將保持與「美國和平共處並建立利益平衡」，畢竟兩國仍是世界上最大的擁核國。據了解，俄羅斯上一次修訂外交政策構想是在2016年。