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日本宣布管制23類半導體設備出口 強調「不是針對中國」

編譯葉亭均／綜合30日電
日本宣布將對23種先進晶片製造技術擴大實施出口限制措施。（路透）
日本宣布將對23種先進晶片製造技術擴大實施出口限制措施。（路透）

日本宣布將對23種先進晶片製造技術擴大實施出口限制措施。此時，美國已加強限制中國取得關鍵半導體製造術的行動。

根據日本經濟產業省，包括半導體設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）在內的約十家日企，在把用於晶圓製造、晶圓清洗、沉積、回火（annealing）、微影、蝕刻和測試的一系列設備出貨時，必須先取得許可。

在日本祭出最新行動前，美國耗費數月遊說日本跟進緊縮對中國出口半導體工具的限制。日本、荷蘭原則上已經同意加入美國的行列，但試圖在美中兩大超級強強權之間尋得一條中間路線。

日本經產省官員在記者會中多次重申，此舉不是針對中國，而是改善監督，並且避免技術可能流向軍事用途。官員們表示，包括台灣、新加坡在內的約40個日本最惠貿易夥伴不受影響。中國不在這些國家中。

日本產經省官員說：「對日本供應商的實際影響可能是有限的。」這些措施預定7月生效，生效前則尋求公評。

在荷蘭和日本的協助下，美國正尋求創立一道關鍵設備的全球防線，這些關鍵設備對於生產用於量子運算、先進無線網絡和人工智慧（AI）是極為重要的。

日本的最新限制措施影響廣範圍的設備，類似於美國實施限制的範圍，例如能夠生產14奈米、16奈米與更先進晶片的蝕刻機台將受到影響。

美日荷三國合計控制中國生產先進晶片所必備的關鍵設備。美國已禁止應用材料、科林研發與科磊把一些最先進的技術出口給中國；日本的東京威力科創與荷蘭的艾司摩爾（ASML）則是另外兩大重要的供應商。

日本規畫中的出口管控包括用於清理矽晶圓雜質的工具、極紫外光光罩檢測設備以及浸潤式微影設備。日本Screen Holdings、尼康（Nikon）公司是這類設備的供應商。北京當局曾表示，這類限制措施威脅到全球供應鏈的穩定性，基於國安理由而實施限制的因素是可疑的。

日本 晶片 新加坡

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