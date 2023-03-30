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周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

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周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

編譯葉亭均／綜合外電
維珍軌道公司無限期停業。(路透)
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

億萬富豪布蘭森（Richard Branson）持股的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）宣布無限期中止營運，原因是無法取得資金周轉，同時將裁員絕大多數員工。這是現金短缺壓力讓許多投入新興技術的新創公司營運癱瘓的最新案例。

CNBC率先報導，維珍軌道公司執行長哈特（Dan Hart）30日下午向全體員工表示：「不幸地，我們一直無法取得融資，為這家公司提供明確的道路。我們別無選擇，只能實施立即、戲劇化且極為痛苦的調整。」他說，這可能是他一輩子開過最艱困的一次全體會議。

哈特說，維珍軌道公司只留下100人，其餘全部裁員，相當於裁掉約90%的人力，影響幾乎每個團隊與部門。在提交的證券報告中，該公司表示將裁員675人，相當約85%人力。

彭博資訊稍後報導，維珍軌道的發言人證實公司在可見的未來中止營運，剩餘的15%員工將投入逐步關閉業務的善後工作。

最新行動代表維珍軌道迅速殞落，此前，該公司在1月高調進行火箭發射任務失敗，當時股價暴跌一波，接著，本月初短暫暫停營運，同時尋求額外增資。該公司是布蘭森旗下包含維珍航空（Virgin Atlantic）與太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galactic）的企業集團一員，但公開上市以來從未繳出獲利成績。

維珍軌道公司股價在紐約30日盤後交易暴跌45%，交易價為每股19美分，遠遠低於一年前的每股逾7美元。

維珍軌道是多家股價已暴跌的太空相關新創公司之一，這些公司曾經擁有高估值，但由於商業模式未經考驗、且營運持續賠錢，使得投資人拋售持股。Astra Space公司30日公布現金與約當現金準備在去年第4季銳減32%；Rocket Lab USA上月表示預期單季虧損將是分析師原先預估的三倍高。

有別於競爭同業是從地面發射火箭，維珍軌道開發出一套系統，利用改裝後的747飛機來把衛星送上太空，方式是透過在飛行途中讓機翼下方投放火箭。不過，維珍軌道上月任務遭遇飛行中途失敗，發射途中的問題使得火箭無法到達軌道並墜入海中。在2020年來的六次任務中，該公司獲得四次成功、兩次失敗。

維珍軌道尋求新融資已長達數月，主要大股東布蘭森不願意進一步為該公司注資。這家公司是2017年從布蘭森的維珍銀河公司分拆出來，布蘭森是最大股東，擁有75%股權；阿聯主權財富基金Mubadala則擁有18%持股，是第二大股東。

為了避免找不到買家或投資人，維珍軌道先前已聘僱破產公司研擬緊急計畫。知情人士說，該公司仍尋求出售或部分出售其業務。

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