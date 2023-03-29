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人權問題 Uniqlo母公司以後不會有「緬甸製造」的衣服

編譯季晶晶／綜合外電
全球服飾零售商紛紛撤出緬甸，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷是最新的一家。（路透）
全球服飾零售商紛紛撤出緬甸，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷是最新的一家。（路透）

日經報導，全球服飾零售商，包括日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）和英國品牌Marks & Spencer在內，紛紛結束在緬甸的委外製造，主要是人權和勞工議題，以及作業上有困難。

緬甸軍方2021年2月發動政變奪取政權，促使外商出走，尤其是設立了合資事業但當地合作夥伴與軍方有關的公司。軍政府鎮壓反對者抗議活動，被指控侵害人權。

迅銷是最近一家撤出緬甸的服飾品牌，已經將服裝加工廠名單上的緬甸夥伴除名。迅銷表示，原本將GU品牌的夾克和襯衫委外生產，但合作關係在2023年秋冬服飾之後告終。這對迅銷影響不大，它在包括中國和越南等地在內全球有430家合作廠商。

經營無印良品的Ryohin Keikaku也打算在8月結束委託緬甸製造羽絨服和其他品項。Marks & Spencer去年就宣布3月出走緬甸，表示「我們的供應鏈不會有任何一部分容忍侵害人權的行為」。愛爾蘭外時尚零售商Primark也因為情況惡化，要撤出緬甸。

緬甸軍政府沒有改善工作場所的條件，工廠工人的最低日薪自2019年以來一直維持在4,800緬元，經市場匯率換算是1.68美元。而且日益頻繁的停電和物流斷鏈也為交貨管理形成風險。

日經引述日本服飾公司一位主管的說法報導，「緬甸人口眾多，容易招工，但基礎設施供電不穩是一大問題」。由於大部分能源都靠進口，燃料供應吃緊是另一個大問題。

緬甸 零售商 日本

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