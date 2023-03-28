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巴西前總統波索納洛滯美3個月 即將回國

中央社／聖保羅28日專電
巴西前總統波索納洛滯留美國近3個月。（Getty Images）
巴西前總統波索納洛滯留美國近3個月。（Getty Images）

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）滯留美國近3個月後，預定30日上午返抵國門，他所屬自由黨已向聯邦特區政府和聯邦警察要求加強巴西利亞國際機場及周邊地區安全。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給繼任者魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

波索納洛的航班定於30日上午7時10分降落在首都巴西利亞國際機場，許多波索納洛支持者在網上號召到機場接機。自由黨高層擔心屆時將會有大量人潮，對波索納洛和現場的人帶來風險，已向聯邦特區政府和聯邦警察要求加強機場安全。

除了前第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）和波索納洛的幾個兒子外，自由黨中央黨部主席尼托（Valdemar Costa Neto）和多位支持波索納洛的眾議員也打算前往接機。

自由黨沒有計劃舉辦正式活動歡迎波索納洛回國。政黨成員擔心當局可能就一些牽涉到波索納洛的調查案聆訊他，讓他尷尬。

自由黨籍眾議員費里希安諾（Marco Feliciano）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，波索納洛在國外期間並沒有失去地位，他仍然是巴西一大政治領袖；波索納洛的回歸向支持者發出一個訊息，即他們不是孤兒。

費里希安諾認為，魯拉執政的這幾個月，波索納洛並沒有因為在國外而失去支持。就像幾年前魯拉因涉貪被捕入獄，工黨人士因為相信他，繼續與魯拉並肩作戰，波索納洛的支持者也相信他的品格。

工黨籍眾議員塞勒吉姆（Kiko Celeguim）表示，巴西左翼也密切關注波索納洛的回歸，讓他闡明任期內發生的各種事實。

巴西法院正在調查亞諾馬米原住民族（Yanomami）經歷的人道主義危機，包括波索納洛政府可能違法或疏失造成的損害；波索納洛在任期內涉濫用政治和經濟權力，以及從沙烏地阿拉伯收到價值數百萬歐元的珠寶。

波索納洛 巴西 機場

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