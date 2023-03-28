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俄男因女兒畫作遭調查判刑2年 逃離軟禁行蹤成謎

中央社莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯男子馬斯考列夫(圖)因女兒在學校畫一幅反戰圖畫而遭警方調查，最後並依詆毀國家軍隊罪名被起訴。美聯社
俄羅斯男子馬斯考列夫(圖)因女兒在學校畫一幅反戰圖畫而遭警方調查，最後並依詆毀國家軍隊罪名被起訴。美聯社

俄羅斯男子馬斯考列夫因女兒在學校畫一幅反戰圖畫而遭警方調查，最後並依詆毀國家軍隊罪名被起訴，他今天遭到俄國法院判處在流放地服2年徒刑，但他已經逃離軟禁不知去向。

路透報導，馬斯考列夫（Alexei Moskalyov）的女兒去年4月12歲時在學校畫了一幅畫，描繪多枚俄羅斯飛彈落在一名烏克蘭母親和她的孩子身上，母子一側畫一面烏克蘭國旗並寫「榮耀歸於烏克蘭」，飛彈一側則畫一面俄國國旗並寫上「不要戰爭」。校長得知後便通報警方。

俄羅斯警方於是開始調查馬斯考列夫在社群媒體上的活動，起初他因發文批評俄軍而被罰3萬5000盧布（約457美元）。但到了去年12月，調查人員又針對他疑似詆毀俄軍展開另案調查，這次是依據他去年6月的一則社群媒體貼文。

身為單親爸爸的馬斯考列夫自本月初遭到軟禁後，便與現年13歲的女兒分隔兩地。他的女兒被移往兩人居住的莫斯科南方城市葉佛里摩夫（Yefremov）內一所兒童之家。這引發俄羅斯人權運動人士怒吼，俄國網路上也有人發起請願活動，要求讓這對父女團聚。

不過，俄羅斯法院今天在俄國主要社群媒體VKontakte的官方帳號上發文表示，馬斯考列夫已經逃離軟禁。

馬斯考列夫的律師畢連科（Vladimir Biliyenko）則說，他從昨天開始就沒見過他的客戶，他不知道馬斯考列夫是否已經逃離軟禁。他告訴路透：「老實說，目前我處於震驚狀態。」

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