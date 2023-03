宛如末日電影…神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解

澳洲 布里斯本(Brisbane)某停車場周邊消防栓近期被發現長出一顆紅色不明真菌體,因消防栓會漏水,真菌體也不斷向上蔓延,彷彿快要吞噬整個消防栓,外國媒體將照片拿給專家看,專家也毫無頭緒,還有網友聯想到電玩「最後生還者」(The Last of Us)的場景。

根據「New York Post」、「News.com.au」報導,有名網友在Reddit論壇分享多張紅色真菌體照片,只見真菌體覆蓋在消防栓底下,並長在石頭上,由於消防栓一直漏水,他曾通報地主處理,但始終無人回應,期間也有人試著把石頭移走,但紅色真菌體仍持續冒出。

