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馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

記者黃國樑／即時報導
歐盟執委會發言人馬默也在推特證實馮德萊恩將與馬克宏一起訪中。（取材自推特）
歐盟執委會發言人馬默也在推特證實馮德萊恩將與馬克宏一起訪中。（取材自推特）

法新社與Politico新聞網歐洲版Politico EU的報導，法國總統馬克宏在法國當地時間24日參加完在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會後表示，他已邀請歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在於4月4日訪問中國。而歐盟委員會也已證實這一消息。

Politico的報導稱，馬克宏表示：他已「建議馮德萊恩在4月4日陪他去中國」，這樣他們就可以「以統一的聲音」發聲。他補充說，他並不需要歐洲的授權，因為法國擁有獨立的外交，但他必須依附於歐洲的協調（attached to European coordination）。

馬克宏表示，領導歐盟執委會的馮德萊恩將加入他的行列，就像當年的歐盟執會主席容克（Jean-Claude Juncker）在2019年由法國總統與德國前總理梅克爾在巴黎接待中國國家主席習近平時所做的那樣。

Politico也報導，歐盟委員會發言人也已證實，馮德萊恩將與馬克宏一同出訪，這標誌著這位歐盟主席首次以歐盟執委會主席的身分訪問北京。

馬克宏還表示，他已與德國總理蕭茲討論了這次會面，而兩人有著共同的願景。這一願景是：「與中國接觸以向俄羅斯施加壓力。」 馬克宏說，我們需要盡一切努力製止衝突，尊重國際法，包括領土主權。

歐盟委員會發言人馬默（Eric Mamer）是透過推特（ Twitter）宣布了這一消息，他說，歐盟執委會主席馮德萊恩將於兩周後與法國總統馬克宏一起訪問中國。他說，馮德萊恩將於下周四在墨卡托中國研究所和歐洲政策中心就中歐關係發表演講。接下來的一周，她將與法馬克宏一起前往中國。

法國總統馬克宏4月4日訪中。（路透）
法國總統馬克宏4月4日訪中。（路透）

歐盟 馬克宏 德國

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