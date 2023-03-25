馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

歐盟執委會發言人馬默也在推特證實馮德萊恩將與馬克宏一起訪中。（取材自推特）

法新社與Politico新聞網歐洲版Politico EU的報導，法國總統馬克宏 在法國當地時間24日參加完在比利時布魯塞爾舉行的歐盟 領導人峰會後表示，他已邀請歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在於4月4日訪問中國。而歐盟委員會也已證實這一消息。

Politico的報導稱，馬克宏表示：他已「建議馮德萊恩在4月4日陪他去中國」，這樣他們就可以「以統一的聲音」發聲。他補充說，他並不需要歐洲的授權，因為法國擁有獨立的外交，但他必須依附於歐洲的協調（attached to European coordination）。

馬克宏表示，領導歐盟執委會的馮德萊恩將加入他的行列，就像當年的歐盟執會主席容克（Jean-Claude Juncker）在2019年由法國總統與德國 前總理梅克爾在巴黎接待中國國家主席習近平時所做的那樣。

Politico也報導，歐盟委員會發言人也已證實，馮德萊恩將與馬克宏一同出訪，這標誌著這位歐盟主席首次以歐盟執委會主席的身分訪問北京。

馬克宏還表示，他已與德國總理蕭茲討論了這次會面，而兩人有著共同的願景。這一願景是：「與中國接觸以向俄羅斯施加壓力。」 馬克宏說，我們需要盡一切努力製止衝突，尊重國際法，包括領土主權。